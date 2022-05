Las sandalias de María Pombo de Mango para ser la invitada más elegante

María Pombo fue una de las invitadas más elegantes en de la boda de Marta Lozano el pasado fin de semana, pero justo unas horas antes se celebró una pequeña fiesta pre-boda en la que la influencer y diseñadora también deslumbró. Como ella misma nos enseñó en su Instagram, la esposa de Pablo Castellano lució un vestido rosa fucsia largo de espalda descubierta de la firma Laagan que le quedaba como un auténtico guante.

Y antes de hablar de sus sandalias, te diremos que este vestido es el modelo Arizona y que está rebajado a un precio de 89 euros. Eso sí, no está a la venta inmediata, sino que tienes que reservarlo y ya te avisarán cuando llegue de nuevo. No es ideal, pero por ese precio merece la pena tenerlo para futuros eventos. No digas que no.

Pero hablemos de las maravillosas sandalias con las que María Pombo combinaba este delicioso vestido de invitada. La 'influencer' se subió a unas sandalias de tiras de tacón en color rosa fucsia de Mango que te van a encantar. Y su precio más. Su diseño de tiras con cordones para anudar, su punta cuadrada y su tacón trompeta de 7 centímetros son pura fantasía. Reconozcámoslo.

Laura Escanes también apuesta por sandalias 'low cost'

La 'influencer' pasaba también un fin de semana de lo más agitado. Junto a Risto Mejide, Laura Escanes acudía a dos bodas y en las dos deslumbraba. Sin embargo, vamos a pasar directamente a la del domingo porque allí se decantó por unas sandalias cómodas de Zara que son IDEALES. La razón es que cuentan con una plantilla técnica flexible de espuma. Disponibles en rojo y en negro, Laura las elegía en rojas y puedes hacerte con ellas (aunque quedan pocas tallas online) por un precio de 29,95 euros.

La boda de todas las bodas: Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Marta Lozano y Lorenzo Remohi se daban el 'sí, quiero' este sábado en Jávea bajo la atenta mirada de todas las amigas influencers de la joven. María Pombo, Laura Escanes, Laura Matamoros, Marta Pombo, María Fernández Rubíes, Dulceida y muchas más, eran testigos del enlace de esta pareja que en redes sociales se conoce como 'The Lorenzanos'. Ambos no pararon de sonreír durante la celebración y es que estaban radiantes y muy enamorados. De hecho, Marta hacía las delicias de sus seguidoras ya que lucía tres vestidos de novia 'made in Spain' de Lorenzo Caprile.