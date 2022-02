El plumífero rosa de María Pombo que puedes comprar antes de que se agote

María Pombo es consciente de su éxito y por eso ha decidido implantar en la web de compra online de su firma de ropa una opción de pre-order. ¿Qué significa esto? Este cambio hará que haya prendas que puedas comprar ahora, pero que no recibirás hasta que no pase una cierta fecha. Esta táctica será tremendamente productiva a la hora de saber cuántos pedidos ha habido y poder satisfacer toda la demanda. Vaya, que no tendrás que lamentar no haber entrado antes en la web porque no estará agotado.

Como siempre, María Pombo ha querido dejar claro que su firma de ropa es muy importante para ella y no está solo detrás de su diseño sino que también luce sus prendas para comprobar que son cómodas y cumplen con la función con las que han sido confeccionadas. Algo que también hacen Sara Carbonero e Isabel Jiménez y les funciona a las mil maravillas con Slow Love.

De ahí que María Pomo haya lucido en su cuenta de Instagram un abrigo plumífero rosa con mucho estilo.

Y como ya te hemos comentado al principio de este artículo, ¡está disponible para comprar ya! Aunque te llegará a partir del día 22 de febrero.

¿Y si está agotado?

Por si no llegases a tiempo para hacerte con el diseño de la firma de María Pombo, te dejamos por aquí otra opción, pero en este caso de Pepe Jeans y a la venta en Amazon.

Recientemente María Pombo cambiaba su color de pelo con unas mechas y desde Stilo hablábamos con el creador de su nueva melena, que no es otro que Juan Diego Teo, estilista de Tacha Beauty.

En primera persona, Teo nos desvela todos los secretos de esta estrategia capilar de María Pombo.

STILO: ¿Está de vuelta el reflejo rubio desde la raíz? Porque el balayage parece seguir predominando las elecciones de quienes quieren verse rubias, pero María no lo lleva, sus mechas son de raíz…

JUAN DIEGO TEO: Siempre ha estado de moda el color desde la raíz, más o menos intensificado. Llevamos ya un tiempo usando este efecto con las mechas conocidas como ‘babylights’, combinadas con el famoso 'balayage' (reflejos realizados a mano alzada y con efecto ‘crecido’) para aportar mucha luz a la raíz y también contrastes de medios a puntas.

S.: ¿Es este reflejo desde la raíz algo que –para no ser muy esclavas de la peluquería- solo pueden/deben permitirse las bases claritas y las mujeres sin canas como María?

J.D.T.: Es una técnica que se pueden permitir todo tipo de tonos: pelirrojas, castañas, rubias… Eso sí, habría que adaptarlo a cada persona, para que le quede lo más natural posible.

S.: ¿Cada cuánto se retoca María? ¿Qué tipo de coloración es?

J.D.T.: María no lleva una pauta concreta a la hora de realizar el color, depende de los eventos y trabajos que tenga. Pero, normalmente, viene cada cuatro meses. ¡Esta vez hemos aguantado cinco! Le realizo el servicio ‘Tacha Color Experience’ que fusiona color y tratamiento, básicamente nuestra filosofía de trabajo, ya que un cabello cuidado con todos los nutrientes necesarios, luce el color mucho más bonito.

S.: Hace días, María publicó un vídeo en Reels contando que desde los 16 años tiñe su melena y que ha sido castaña clara, más oscura, pelirroja y, después de probar, finalmente decidió ser rubia. Según tu opinión, ¿Es ese el tono que más le favorece?

J.D.T.: En mi opinión y gusto personal, sí. Le aporta mucha dulzura, elegancia y millones de contrastes a la melena. Eso contrastes y la luz que consigue aporta mucho movimiento y sensación de mayor volumen.