El look 'rock glam' que triunfará estas fiestas lo ha llevado María Pombo

A priori puede ser atrevido pero todas sabemos que el negro y las lentejuelas son dos imprescindibles en los looks navideños. Y es que, la Navidad no sería la misma sino luciéramos prendas donde el 'bling bling' es claro protagonista. Porque, que levante la mano a quién no le guste lucir una lentejuela. María Pombo lo tiene claro, ella se ha adelantado a las fiestas y se ha vestido de bola de Navidad para acudir a los Premios 40 Principales celebrados este fin de semana en Palma de Mallorca.

La influencer puede ser tu perfecta inspiración si estás buscando outfits festivos de cara a las citas del mes de diciembre. Eso si, tienen que ser para looks de noche ya que sus prendas están teñidas de negro o confeccionadas con lentejuelas en plata. Dos detalles que juntos están totalmente prohibidos de día.

María, bajo la sabiduría de la estilista italiana Francesca Rinciari, lució un blazer oversize de corte masculino y hombros estructurados y un cropped top, ambos en negro, que combinó con unos minishorts de lentejuelas plateados y sandalias de ante en tono granate. El resultado: un look de aire rock con pinceladas siniestras, nada cañeras sino sofisticadas, gracias a las cadenas de eslabones con cruz XL que lucía al cuello, de la firma Osb vintage.

En cuanto al beauty look, el estilista Jesús de Paula fue el encargado de peinar su larga melena rubia con una onda totalmente abierta y despeinada, inspirándose en la icónica modelo Kate Moss.

