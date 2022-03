María Pombo, toda una lección de estilo en el concierto de C Tangana

La noche del 5 de marzo Madrid parecía estar vacía. Todo el mundo estaba en el mismo lugar: el escenario del antiguo Palacio de los Deportes disfrutando del concierto de uno de los artistas más importantes del país, C Tangana. Y entre los quince mil rostros que cantaban y bailaban las letras del artista había un grupito de caras conocidas.

Si, un grupo de influencers que venían de celebrar el cumpleaños de Laura Matamoros en uno de los restaurantes de su chico, Noname Bar, y continuaban la party de concierto. Un planazo para el que María Pombo no dudó en apostárselo todo a uno de los colores clásicos, el negro.

La empresaria escogió uno de los pantalones de pinzas de la nueva colección de su firma de moda, Name The Brand. Una pieza recta, de tiro alto, con bolsillos laterales, que combinó con un ajustado top sin mangas. Un total look negro que combinó con un clásico de Chanel, el bolso acolchado 2.0 en tamaño mediano.

Si te ha gustado la elección de María puedes hacerte con ella en la tienda online de su marca de moda. En concreto, el pantalón que luce se llama Zafiro, y cuesta 69,95 euros. Un modelo que puedes combinar con la chaqueta que va a juego llamada Rubí y cuyo precio es de 89,95 euros.