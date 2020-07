Si vas a salir en barco este verano, estos son los looks de 'influencer' con los que triunfarás

La época estival nos invita a soñar con esos momentos que deseamos con ansias que lleguen. Playa, actividades acuáticas, atardeceres en chiringuitos, comidas interminables sobre la arena y paseos en barco. Quizá este último sea uno de los planazos que todas queremos organizar con nuestras amigas. Sol, risas, brindis, confesiones, abrazos, bailes... Momentos en alta mar con los que recargar pilas para el resto del año.

Una jornada que las que más saben de moda planifican hasta el punto de seleccionar muy mucho sus looks. Ropa de baño, piezas y complementos veraniegos regidos por las tendencias que cumplen un objetivo: salir en los perfiles de las redes sociales de sus protagonistas.

Si pasar una jornada en barco entra dentro de tus planes este verano, te damos una serie de claves: 1) vuelven los clásicos. Una afirmación que confirman tres influencers: María Pombo, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo. Las amigas han compartido unas horas en alta mar con looks similares al lucir sus trajes de baño en negro a modo de top, que combinaban con pareos estampados en versión mini. 2) El sombrero no puede faltar. María luce un modelo de paja con detalles de conchas, y 3) las joyas son el mejor aliado del look de playa, tal y como lo demuestra Teresa.