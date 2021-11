María Pombo o cómo llevar mallas de yoga con blazer

Cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram y por ello María Pombo convierte en oro todo lo que toca, pero sobre todo prendas de ropa. Cada vez que la influencer luce un look y lo comparte en Instagram pasa a ser historia de la moda online. Y este último más todavía porque es de lo más curioso por su mezcla. "De cuando me vestí para entrenar y al final me fui a comer 👍🏾🤍 #placerdelavida El conjunto es uno de mis favoritos de la colección de #mariapomboxborn @bornlivingyoga", escribía María en su cuenta de Instagram.

Espectacular, ¿verdad? Pues si quieres imitar su estilo no tienes más que hacerte con este conjunto de yoga de la que ha sido una de las últimas colaboraciones de moda de María Pombo con una firma de ropa deportiva. Se trata de la firma BORN y estos leggings van a encantarte. Se trata del modelo sunrise angora. Un legging largo compresivo con tecnología “tight fit”. Tejido Premium. Cintura alta y doble, con diseño cruzado, aportando efecto moldeador y un mayor agarre.

En cuanto al top se trata de un sujetador deportivo de sujeción alta. Tejido Premium. Detalle de espalda cruzada y cierre ajustable. Tejido de alta resistencia. Y mira tú por dónde también puedes hacerte con él.

María Pombo es consciente de que una de las prendas más ponibles del otoño, además de la sudadera, es la blazer. La elegancia de estas chaquetas las convierten en nuestras compañeras perfectas cuando las temperaturas bajan, las primeras hojas del otoño comienzan a caer y tenemos que volver a la oficina. De ahí que María Pombo haya tenido la genial ideal de recuperar una de sus blazer preferidas. Era a través de Instagram don ya aseguraba a sus fans que no intentasen buscarla porque, aunque es de Zara, de hace muchos años. Y sí, sabemos que hemos cambiado de tema, pero porque no sabemos de dónde es la blazer que luce María con el look yogui, sorry.

Sin embargo nosotras hemos dado con una bastante parecida que también de Zara y que está disponible. Una auténtica maravilla.