María Pombo encuentra en la nueva colección de Mango un conjunto de punto de top y pantalón que acabará siendo viral

Que María Pombo es una especie de reina Midas es una realidad. La influencer, que ya supera los 2,7 millones seguidores en Instagram, logra que todos los looks que se pone acaba siendo un éxito, tanto es así que hace tiempo que decidió sacarle beneficio y creó primero Tipitent y, más recientemente, Name the Brand. Eso sí, el último conjunto con el que aparece en su cuenta de Instragram no es de ninguna de sus firmas, pero sí de una de las marcas favoritas de la empresaria: Mango.

Ahora que las rebajas están dando sus últimos coletazos, es imposible no echar un ojo a la zona en la que las firmas tienen colocada la nueva colección. Todo tan colocado, tan colorido... ¿quién puede resistirse? Y sí, un plus es que prácticamente todas las tallas están disponibles.

En esta ocasión, María Pombo ha lucido un conjunto de lo nuevo de Mango. Por un lado ha lucido un top de tirantes de punto de lúrex de la colección Committed, que ahora mismo tiene un precio de 25,99 €. Lo ha combinado con unos pantalones acampanados, ideales para estilizar la figura, con el mismo estampado que el top y que tiene un precio de 49,99 €.

Perfecto para el día como para la noche, nuestra apuesta para lucir este tipo de conjuntos (y enfatizar ese efecto piernas largas) es combinarlo con unas sandalias de plataforma o con unas alpargatas de cuña.