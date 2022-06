El look torero rojo pasión de invitada de María Pombo

Fue Victoria Federica la primera que volvió a apostar por los trajes de inspiración torera (o Goyesca) y ahora muchas influencers han seguido sus pasos para posicionarse entre las mejor vestidas. Y dicho y hecho. María Pombo ha presumido de elegancia en estado puro al acudir a la 'Summer Party' de la firma Kenzo celebrada en Madrid con un dos piezas rojo que es una actualización del traje de luces de los toreros.

Un diseño que pertenece a la línea de novias del diseñador Luis Berrendero y que no nos puede gustar más. En serio, historia de la moda es este conjunto que María Pombo ha combinado de manera muy acertada con unas sandalias minimalistas negras. Donde también ha acertado María es en el peinado ya que ha recogido su melena y ha lucido la raya en medio para dar todo el protagonismo al conjunto.

Una fiesta que reunió a los rostros más conocidos de nuestro país y que demostró que el verano ya está oficialmente aquí.

Y como el verano ya está aquí, las altas temperaturas también y nuestras ganas de lucir los diseños más favorecedores están 'on fire', no paramos de buscar inspiración en los perfiles de Instagram de las influencers más relevantes de nuestro país. Cómo no, María Pombo es una de ellas y ahora la diseñadora nos ha demostrado que el escote, este verano, también se lleva en la espalda y favorece como el que más. Para un fin de semana en el que la influencer y su marido, Pablo Castellano, celebraron su tercer aniversario como casados, María deslumbraba con un vestido cut-out de estampado geométrico y espalda al aire que causaba auténtico furor en Instagram.

Por suerte, esta pieza de Name The Brand todavía se encuentra disponible en la página web de la firma y te puedes hacer con ella para unirte a una de las tendencias más demandadas de este verano: el escote en la espalda.

Y es que María Pombo está viviendo un verano de lo más ajetreado porque si hacemos caso de sus Stories y de sus post en Instagram... ¡no para! Y bien que hace porque en verano lo mejor es hacer planes y lucir estilismos que sean muy, pero que muy frescos. Seguiremos su estela, no lo dudéis.