El bikini 'tie dye' que realza el pecho y reduce cadera lo tiene María Pombo

María Pombo ya está de vacaciones en Ibiza y ha demostrado desde que llegó que sus apuestas veraniegas son de lo más acertadas. Para un día en el que ha disfrutado de una jornada marítima con sus amigos, María Pombo se ha decantado por un bikini que te favorecerá, sobre todo, si tienes mucho pecho y eres de cadera ancha. ¿Por qué?

Antes de desvelarte el misterio de este bikini te diremos que es de la marca Tipi Tent y que todavía está disponible en todas las tallas. Además, como viene siendo habitual desde hace años, puedes comprar el top y la parte de abajo por separado, si solo quieres hacerte con una de las piezas.

Para empezar, te mostramos lo bien que le sienta a María Pombo y luego te diremos por qué este diseño es ideal para chicas que tienen mucho pecho y son anchas de cadera.

La parte superior de este bikini cuenta con aro y refuerzo entre las copas. Además, cuenta con tirante ajustable. Esto aporta una mayor sujeción y comodidad para chicas con una talla más allá de la 90. No solo el aro realzará tu pecho, sino que el tirante hará que estés mucho más cómodo tanto caminando como dentro del agua.

Pero si la parte de arriba de este bikini es comodísima y realza el pecho, su parte de abajo no se queda atrás en cuanto a ventajas. La braguita 'volcano' (el nombre del modelo entero) se ajusta con lazos y eso hace que se adapte perfectamente a las caderas. Por lo tanto, podrás lucirla lo alta y lo ajustada que tú necesites y eso hará que tus caderas se reduzcan visualmente. Un diseño que tiene un precio de 27 euros.

¿Cómo elegir el bikini perfecto?

Es la pregunta que nos hacemos cada verano y la respuesta no puede ser más simple: en un bikini debe primar la comodidad y el sentirte tú misma cuando te lo pongas. Igual que nunca comprarías un vestido con el que 'no te ves', tampoco deberías apostar por un bikini o traje de baño con el que no te sientas cómoda.

La clave está en probarlos antes de comprarlos, pero sobre todo en saber ajustarlos y estar segura de que te dan toda la sujeción y la comodidad que necesitas. La playa (o la piscina) te esperan.