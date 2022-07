El bikini asimétrico rebajado de María Pombo

Con el verano en todo su esplendor, ya estamos buscando los mejores bikinis y bañadores para comprar, y María Pombo se ha convertido en nuestra mejor aliada para ello. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, María ha presumido de silueta gracias a un bikini que nos ha parecido de todo menos 'aburrido'. ¡Es una maravilla! Y lo mejor es que puede ser tuyo si quieres y a un precio muy económico dado que está de rebajas.

La parte de arriba ha pasado de tener un precio de 29 euros a 20,50.

Y su braguita ha pasado de 27 euros a 19 euros.

Aunque no es la primera vez que María Pombo nos enseña el camino hacia el bikini adecuado para cada momento.

Tiene una de las siluetas más envidiadas por las españolas y es todo fruto de una alimentación sana y equilibrada y de una rutina de entrenamiento que no perdona. De ahí que María Pombo nos haya puesto ya los dientes largos al compartir una imagen como embajadora de Calzedonia con un precioso bikini amarillo (¿quién dijo mala suerte?) que potenciará tu bronceado, además de estilizar tu silueta.

¿Te gusta? Pues tranquila porque puede ser tuyo. Sí, este diseño amarillo pertenece a la nueva colección de Calzedonia y ya está disponible en la web de la firma. La parte de arriba consta de un top en forma de triángulo corredero, con copas ligeramente rellenas para un efecto natural. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Los tirantes con presilla en el extremo se pueden insertar en la espalda o anudarse en la nuca. Cierre posterior con lazo fino. Vaya, una maravilla. ¿Y su precio? Otra.

En cuanto a la parte de abajo, se trata de una braguita bikini de corte brasileña, pero que no se encuentra actualmente disponible en color amarillo. Pero para que puedas lucir el look entero, hemos seleccionado para ti esta braguita de bikini completamente forrada. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Cobertura estándar en la parte posterior. Ideal, no digas que no.