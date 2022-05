María Pombo y su bikini amarillo de 30 euros que potencia bronceado

Tiene una de las siluetas más envidiadas por las españolas y es todo fruto de una alimentación sana y equilibrada y de una rutina de entrenamiento que no perdona. De ahí que María Pombo nos haya puesto ya los dientes largos al compartir una imagen como embajadora de Calzedonia con un precioso bikini amarillo (¿quién dijo mala suerte?) que potenciará tu bronceado, además de estilizar tu silueta.

¿Te gusta? Pues tranquila porque puede ser tuyo. Sí, este diseño amarillo pertenece a la nueva colección de Calzedonia y ya está disponible en la wen de la firma. La parte de arriba consta de un top en forma de triángulo corredero, con copas ligeramente rellenas para un efecto natural. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Los tirantes con presilla en el extremo se pueden insertar en la espalda o anudarse en la nuca. Cierre posterior con lazo fino. Vaya, una maravilla. ¿Y su precio? Otra.

En cuanto a la parte de abajo, se trata de una braguita bikini de corte brasileña, pero que no se encuentra actualmente disponible en color amarillo. Pero para que puedas lucir el look entero, hemos seleccionado para ti esta braguita de bikini completamente forrada. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Cobertura estándar en la parte posterior. Ideal, no digas que no.

¿Por qué los bikinis triángulo estilizan el pecho?

Es la pregunta del millón y eso que muchas mujeres piensan que este corte de top de bikini es solo apto para los pechos más pequeños. ¡Error! Su forma geométrica puede que no envuelva todo el seno, pero lo hace posicionarse de manera más sensual y menos tradicional que los tops de bikini con copa redondos. La clave está en dar con la talla adecuada para que estemos cómodas con estos diseños. Fíjate en las Kardashians. Ellas tienen pechos grandes y los lucen de manera ideal. ¿Por qué? Porque no solo llevan la talla correcta, sino que ajustan los tirantes encontrando el punto perfecto para disfrutar de comodidad y sujeción. Un dos por uno que también encontramos con este diseño que María Pombo luce de manera espectacular.

Y si viendo a María te han dado ganas de ponerte en forma, aquí te dejamos algunas ideas.