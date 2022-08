María Pombo tiene el complemento para la playa más instagrameable que necesitas este verano

Que María Pombo es una especie de reina Midas es una realidad. La influencer, que ya supera los 2,7 millones seguidores en Instagram, logra que todos los looks que se pone acaba siendo un éxito, tanto es así que hace tiempo que decidió sacarle beneficio y creó primero Tipitent y, más recientemente, Name the Brand. Y ahora acaba de lucir el complemento más instagrameable en las playas este verano: una toalla de Futah, la marca de toallas más popular entre las famosas e influencers.

Con la intención de crear la toalla de playa perfecta, esa que no pesa porque es muy ligera, que se seca entre baño y baño –o entre ola y ola– que está confeccionada con los mejores materiales y que además, es bonita y se inspira en la naturaleza, nació Futah. Mítica en las costas del Algarve, recién aterrizada en España a través de 15 corners de El Corte Inglés repartidos por todo el país, además de en su tienda online, esta pieza sin complicaciones que cabe en cualquier mochila o tote es el epítome del diseño y la calidad. Al fin y al cabo, viene de Portugal.

Durante sus vacaciones en Cantabria, la influencer ha lucido una toalla estampada reversible en colores rosa y morado. Realizada con los mejores materiales e inspirada en la naturaleza, las toallas de Futah son el complemento perfecto para disfrutar de los momentos tranquilos y de una siesta al sol. Eso sí, el modelo que ha llevado María Pombo a la playa está completamente agotado en la web, pero hemos encontrado otro modelo en los mismos colores y tan original como la suya. Se trata del modelo océano que tiene un precio de 60 €.

Hace unos días estrenó un conjunto de lo nuevo de Mango. Por un lado ha lucido un top de tirantes de punto de lúrex de la colección Committed, que ahora mismo tiene un precio de 25,99 €. Lo ha combinado con unos pantalones acampanados, ideales para estilizar la figura, con el mismo estampado que el top y que tiene un precio de 49,99 €.