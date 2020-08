Los looks más cómodos para este verano los tiene María Pedraza

La joven promesa de la interpretación María Pedraza se ha unido a Bershka para elegir sus looks más cómodos. Unos looks que le vas a querer copiar porque los vas a poder llevar todo el día.

María Pedraza ha aceptado el nuevo reto de Bershka que consiste en unirse a la acción 'Dare you', donde el talento se expresa a paso de baile.

La actriz no lo ha dudado y ha demostrado que la danza te puede enseñar a vivir la vida con mucha más pasión.

Para mostrar estos pasos de baile ha elegido dos looks comodísimos y que se los vas a querer copiar, ya sea como ella para querer bailar o simplemente para tu día a día.

Total y cómodo look en negro de María Pedraza

El primer look elegido por María Pedraza es un crop top negro ajustado con unas mallas ciclistas a juego. Ambas prendas te permiten una libertad de movimientos increíbles.

María Pedraza deja claro que los vaqueros anchos son un 'must' esta temporada

Los vaqueros pitillo llevan temporadas ocupando parte de nuestras vidas, pero estas últimas, ya han salido muchos rivales para este tipo de vaquero ajustado y parece que cada vez más vuelven los vaqueros anchos, más del estilo de los que llevábamos en los 90.

Una tendencia que ha dejado clara María Pedraza con el segundo look que ha elegido para esta acción junto a Bershka, ya que este segundo look está compuesto por un vaquero clarito wide leg jeans, muy del estilo de los 90 y lo ha combinado con un top blanco de manga larga con lazada a la espalda.

Un look rematado con unas zapatillas blancas con plataforma también muy de esa época.

María Pedraza habla de lo que ha supuesto para ella la danza en su vida, nos da más detalles de ésta y de su inquietud que la lleva a explorar nuevos caminos hacia el arte.

Si quieres copiarle estos looks tan cómodos a María Pedraza, actriz que se dio a conocer por su papel en 'Élite', no lo pienses más, aquí te dejamos las prendas para que entren a formar parte de tu armario. Todos ellos forman parte de los 'best sellers' de Bershka, por algo será, ¿no?