María Pedraza y el escote más sexy y atrevido para este verano

Saltó a la fama con su papel en Élite pero desde entonces María Pedraza no ha parado de trabajar. Además, la actriz se ha posicionado como todo un referente de estilo y ha añadido a su currículo el de influencer ya que cuenta con más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Para una noche en la que se celebró el talento español cinematográfico, la intérprete brilló en la alfombra roja de los premios Fotogramas de Plata con un minivestido negro con escote vanguardista y bordados joya de Pedro del Hierro.

Un diseño que combinó con unas sandalias minimalistas en negro de Jimmy Choo. Una fantasía de look que la posicionó automáticamente entre las mejor vestidas de la noche.

El secreto de la luminosidad del rostro de María Pedraza

Nos han chivado que la actriz de los ojos azules se acaba de unir a la familia de embajadoras de la marca Armani Beauty, cuyos productos de maquillaje, si tienen un expertise, es precisamente ese: conseguir que quien los usa pueda lucir siempre una piel impecable en la gran pantalla y fuera de ella.

El frasquito que hace que María deslumbre es ni más ni menos que la base de maquillaje Luminous Silk, a la que ya se han confesado adictas otras ‘celebrities’ como Cate Blanchett, Meghan Markle o Ana de Armas.

Coincidiendo con la reciente entrada de la primavera y viendo todos esos looks de infarto sobre la alfombra, nuestras ganas de hacernos con prendas más ligeras y fresquitas para lucir en los días más calurosos y en las noches más especiales aumentan. Es decir, nos morimos por copiar de alguna manera esos vestidazos con escotes de todo tipo y espaldas descubiertas. Pero, una vez más, se repite la misma pregunta que cada año nos complica la vida.

¿Cómo lucir cómoda y perfecta este tipo de prendas sin sujetador y sin que se note?

Este es el momento en que agradecemos haber descubierto el truco y secreto mejor guardado de las celebrities y sus estilistas para lucir un pecho perfecto y que no se nos resista ningún vestido: la cinta adhesiva.

Y es que, no solo las grandes actrices del panorama nacional siguen este pequeño (gran) truco para lucir escote. Otras expertas en alfombras rojas como, nada más y nada menos que, Kim Kardashian, han confesado caer rendidas ante este sticker corporal. Después de todo, son ellas las que más entienden de escotes infinitos, sexis y perfectos.

La propia Kim Kardashian, a través de sus stories en Instagram, ha explicado con detalle el proceso. El primer paso consiste en proteger la zona del pezón, utilizando una pegatina de silicona o un tejido similar, para, posteriormente, estirar un trozo de cinta y colocarlo en el pecho, hasta situarlo a la altura que desees. De esta forma, se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de llevar vestidos arriesgados o los tops más atrevidos.

La cinta adhesiva disponible dos tamaños -diez y cinco centímetros de ancho– y puede colocarse de varias maneras, logrando siempre el mismo efecto: pecho firme y espalda libre. Pero ¿Dónde encontrarlas? La marca de accesorios In My Size, a través de You Are The Princess, las presenta en Primor. Absolutamente infalible, idénticas a la que usa Kim pero mucho más económica.