María G. de Jaime o cómo ser la invitada perfecta a una feria en Andalucía vestida de Mango

El mes de agosto es el mes por excelencia de las ferias. Aunque la más conocida de todas las ferias de Andalucía es la de Sevilla (ojito también con la de Jerez, que me celebra en el mes de mayo), la feria del verano por excelencia es la de Málaga, que arrancará el próximo 13 y finaliza el 20 de agosto. Y, como si se tratara de un ritual, quien va a la feria de Málaga escoge con mimo todos sus looks para esos días, a poder ser alguno con algún toque flamenco con lunares o volanres. Y precisamente de lunares es el conjunto que María García de Jaime ha lucido estos días y es de Mango.

Asociado a los trajes de flamenca -y también propio de los looks de las ferias de Andalucía-, los lunares tienen su origen en siglo XIX en la Polka, la danza de origen checo, aunque las andaluzas han sido las mujeres que lo han popularizado en todo el mundo con sus trajes de flamenca. Pero fuera del folclore es también uno de los prints más populares en vestidos, faldas, camisas y en monos, como el de María García de Jaime.

Muy cómodos porque son holgados, los monos son una de las tendencias más potentes de este verano y, lo mejor de todo, es de ese tipo de prendas que te sacan de un apuro cuando no sabes qué ponerte. María G. de Jaime apostó por un mono largo satinado con estampado de lunares, manga corta y cuello camisero de la colección Committed de Mango, que además de ser un look perfecto para cualquier feria andaluza, también lo es como look de invitada a una boda.

A la venta en la web de Mango por 39,99 €, actualmente está disponible en todas las tallas, desde la XXS a la XXL.