Maggie Civantos apuesta por el negro para sus looks en el Festival de Venecia

Esta nueva edición del Festival de Cine de Venecia, la 77 ni más ni menos, una de las más atípicas, está contando con la presencia de varias conocidas nacionales.

La semana pasada no faltaron Pedro Almodóvar y Georgina Rodríguez, quien llegó como una auténtica diva de Hollywood a la ciudad italiana. Ahora, le ha tocado el turno a la actriz Maggie Civantos, quien ha apostado por looks en negro, el color que nunca falla en los diferentes eventos. La verdad es que sus dos atuendos son de lo más inspiradores para 'outfits' de día y de noche.

La actriz malagueña no ha querido faltar al estreno de 'The world to come' que ha tenido lugar en la 77 Edición del Festival de Cine de Venecia y lo ha hecho con dos lookazos con dos denominadores comunes: el negro y el largo de los vestidos.

Maggie Civantos llegó a la ciudad italiana con un minivestido en color negro con topitos blancos y los detalles del cuello y los puños de estilo camisero en color blanco. Es un look de lo más inspirador para la próxima e inminente vuelta a la oficina. La actriz, además, lo combinó con unos zapatos de salón en color blanco.

Para su posado por la alfombra roja del estreno de 'The world to come', película calificada por muchos como la versión femenina de 'Brokeback mountain', Maggie Civantos eligió un minivestido de lentejuelas en color negro con manga larga y cuello chimenea. Una propuesta ideal para el evento nocturno que puedas tener este otoño.

El diseño de la actriz pertenece a la colección de otoño 2020 de Karigam, una firma neoyorquina, a la que ya ha sido fiel Maggie Civantos en otras ocasiones.

La protagonista de 'Vis a vis' combinó este vestido joya con unas sandalias de tiras y tacón negras y un minibolso de mano.