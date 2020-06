Luna Sobrino y Kidd Keo te invitan a hacer 'double match' a la hora de vestir gracias a Bershka

La línea diferenciadora entre la ropa de chica y chico es casi invisible. Depende mucho del aire que le des a cada una. Bershka es consciente de esta realidad y ha lanzado una selección de prendas aptas para chico y chica pocos días antes de que demos la bienvenida al verano.

Tras la colaboración de Bershka con la influencer Jessica Goicoechea, en esta ocasión para esta selección de prendas aptas para chico y chica ha contado con la influencer Luna Sobrino y el cantante Kidd Keo.

El look femenino y masculino se fusionan a la perfección a la colección 'Double Match', una campaña protagonizada por el conocido cantante de trap Kidd Keo y su novia la exitosa influencer Luna Sobrino.

Este verano no falta el estampado tropical

En esta colección vas a encontrar estampados tropicales 'all over', con un toque informal en camisas, bermudas y camisetas. Unas prendas perfectas para tus looks diarios.

El estampado tropical vuelve un verano más. Desde Bershka te animan a llevar total looks con este estampado, pero si lo ves demasiado, siempre puedes combinarlo con otras prendas lisas. Lo que está claro es que es un 'must' de esta estación.

Nunca puede faltar el denim

El tejido que no falta nunca en nuestros armarios es el vaquero, que lo llevamos tanto en camisas, pantalones, shorts, bermudas e incluso en complementos como los zapatos o algunos bolsos.

Esta temporada anímate a los vaqueros con rotos y aires vintage. Es decir, vuelven los vaqueros anchos, con caída y de bajo en forma de campana. Combínalos con prendas básicas y si le quieres dar un aire actualizado a tu look añádele un 'bucket hat' con estampado.

Los aires deportivos y urbanos van de la mano

En esta colección protagonizada por Kidd Keo y Luna Sobrino queda clarísimo que las prendas de aires deportivos y urbanos son imprescindibles para cualquier look.

Así que en esta selección de prendas de Bershka vas a encontrar bermudas de algodón, pantalones cargo, los bañadores y los 'chunky shoes', con los que aúnas la comodidad y la última tendencia.

Por supuesto, el verano está a punto de empezar y los coloridos no pueden faltar en esta colección, en la que encontrarás prendas en tonos ácidos como el lima y el naranja y más suaves como el malva y el turquesa.

No faltan las licencias

En la colección 'Double Match' no faltan las camisetas con algunos de las caras conocidas de la televisión gracias a los dibujos animados. Así que te puedes animar a llevar a Bob Esponja y sus amigos, así como a los diferentes protagonistas de Bola de dragón.