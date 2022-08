Cómo lucir escotes en la espalda sin llevar sujetador: el truco de las famosas

María Pombo, Marta Lozano, Kim Kardashian, Paula Echevarría... con solo echar un vistazo a la cuenta de Instagram de influencers y famosas nos queda claro que los escotes en la espalda son LA TENDENCIA del verano de 2022. Los hemos visto en tops, en monos y en vestidos pero... ¿qué hacemos si tenemos mucho pecho y no podemos salir a la calle sin sujetador? ¡Hemos encontrado la solución!

La propia Kim Kardashian, a través de sus stories en Instagram, explicó con detalle el proceso. El primer paso consiste en proteger la zona del pezón, utilizando una pegatina de silicona o un tejido similar, para, posteriormente, estirar un trozo de cinta y colocarlo en el pecho, hasta situarlo a la altura que desees. De esta forma, se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de llevar vestidos arriesgados o los tops más atrevidos.

La cinta adhesiva disponible dos tamaños -diez y cinco centímetros de ancho– y puede colocarse de varias maneras, logrando siempre el mismo efecto: pecho firme y espalda libre. Pero ¿dónde encontrarlas? La marca de accesorios In My Size, a través de You Are The Princess, las presenta en Primor. Absolutamente infalible, idénticas a la que usa Kim pero mucho más económica.

Con esta cinta adhesiva conseguirás crear tu propio sujetador a medida para cualquier tipo de escote. Además es suave, flexible y adhesiva-y tan imperceptible a la vista que nadie se dará cuenta de que no llevas sujetador. Además, a la hora de despegarla, ¡NO DUELE NADA!

¿Cómo se utiliza?

Según nos explican desde In My Size, estos son los pasos a seguir: