Louboutin lanza 'Our Angels', su primera colección cápsula 'genderless'

"Lo que me gusta de los ángeles es que no tienen género, pero siguen siendo muy sensuales. Se relaciona con tanta gente que me gusta y admiro, humana pero celestial, haciéndome soñar. Parecía muy natural dedicar una colección a lo que he nombrado 'Our Angels'", asegura Christian Louboutin sobre su nueva colección cápsula.

Una verdadera celebración de la autoexpresión y el estilo sin complejos, la cápsula 'Our Angels' es toda una actitud en sí misma. Uno que rechaza las etiquetas y las ideas preconcebidas, y acepta ser tu verdadero yo auténtico, sin compromiso. Tan audaz como única, esta nueva colección de tacones se inspira en el atractivo atemporal y la creatividad ilimitada de los íconos del glam-rock. Con cuatro botines, cuatro botas hasta la rodilla y una bota por encima de la rodilla, a menudo con una suela de plataforma, cada pieza está diseñada para magnificar la silueta y la presencia del usuario, asintiendo al escenario y al arte de la actuación.

Confeccionados en cuero negro y con estampado de leopardo, terciopelo y satén, las preciosas variaciones de alta costura aparecen bajo la forma de ricos brocados y bordados refinados en estilos como la exquisita bota a la rodilla Morgan Fleur.

Una oda elocuente a la inclusión y la importancia de subvertir el status quo, la colección viene en la gama de tamaños más amplia de la Maison hasta el momento, desde un 36 europeo hasta un 46. También se incluirán en la colección dos bolsos Kypipouch de colección. : uno de raso amarillo bordado y el otro de terciopelo negro con cristales.

Programada para lanzarse a fines de enero de 2022 en tiendas seleccionadas de todo el mundo, la cápsula 'Our Angels' es una invitación abierta para ver, ser visto, ¡y deja que tu personalidad única brille!

Ya en 2017, Christian Louboutin rindió homenaje a las mujeres de Star Wars.

Estos diseños tienen un poderoso mensaje tras ellos, ya que le ceden todo el protagonismo a los personajes femeninos de la última película, que se estrena este fin de semana, en vez de a los tradicionales Han Solo, Luke Skywalker o Darth Vader.

Esta vez son ellas, Rey (Daisy Ridley), la Vicealmirante Amilyn Holdo (Laura Dern), la Capitana Phasma (Gwendoline Christie) y Rose Tico (Kelly Marie Tran), las que reivindican la importancia de los roles femeninos en Star Wars a través de unos sexys, poderosos y contundentes tacones. Porque hay muchas formas de luchar por la igualdad y esto es solo un pequeño paso más.