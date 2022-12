Lorena Castell compra en la 'pop up-store' de SHEIN en Madrid el pantalón campana que estiliza una barbaridad

Lorena Castell ha sido la encargada de inaugurar la primera ‘pop up-store’ navideña de SHEIN en Madrid. Ubicada en la planta 0 del Centro Comercial intu Xanadú (C. Puerto de Navacerrada, km 23, Arroyomolinos), contará con un espacio 700 m2 metros cuadrados. Desde el 16 al 23 de diciembre, y en horario de 10.00 h. a 22.00 h., los consumidores podrán ver, tocar y probarse todas esas prendas que solo se habían podido comprar hasta ahora en la web y en la app.

La apertura para al público fue el día 16 de diciembre, pero Lorena Castell tuvo la oportunidad de conocer en primicia la ‘pop-up store’ antes que nadie Amiga de SHEIN desde hace años, la presentadora y reciente ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ se ha declarado fan de la firma y ha escogido su look de fiesta para esta Navidad con prendas que se pueden comprar (hasta fin de existencias) en esta ‘pop-up store’. “Cuando compras por Internet tienes siempre la duda de cómo es en realidad. Es cierto que en la descripción de los productos de SHEIN te aparecen los materiales, las medidas… pero cuando estás en una ‘pop-up store’ y puedes ver la calidad de las prendas y probarte lo que has visto ya por la web, esas dudas desaparecen”, declara su experiencia en la ‘pop up-store’.

Además de elegir un look clave para la Navidad -se confiesa fan del estilo babydoll y los pantalones vaqueros, como los que compró en la 'pop-up store'-, Lorena Castell nos ha dado la clave para acertar con el conjunto. “Lo importante es dónde vas a ir, con quién te vas a reunir… Y lo que a ti te apetezca ese día. Me gusta combinar algo bastante básico como un vaquero y un top con algo encima oversize. Algo con lo que tú te veas mona si luego vas a una fiesta pero que también le guste a tu abuela”, confiesa.

Lorena se declara fan incondicional de SHEIN. “Soy la reina de llenar las cestas de la compra de SHIEN hasta el límite, que son 99 artículos porque mucha variedad y muchos estilos que encuentro de todo. Aunque lo que más me gusta es la moda, tienes calzado, maquillaje… Compro desde moda para mí para diario y para mi madre, como vestuario que uso para mi espectáculo. Y ahora, por ejemplo, no solo puedes comprar ropa de invierno, también de verano. Imagínate que te vas a Cancún en Navidad, entras en SHEIN y encuentras bikinis, looks de verano...”.

A lo largo de estos siete días alrededor de 30 personas trabajarán para ofrecer a los visitantes una experiencia que va más allá de la compra, también del disfrute. SHEIN pondrá a la venta a la venta productos de moda, prendas curvy y mascotas y contará con diferentes espacios: beauty, relax y de bebidas complementarias. Con la Navidad, los Reyes Magos y varias fiestas a la vuelta de la esquina, tampoco faltarán los looks de fiesta. “El objetivo de SHEIN siempre ha sido poner la belleza de la moda al alcance de todos y esta tienda ‘pop-up store’ es una forma eficaz de compartir los artículos más recientes, más modernos y más demandados con nuestros seguidores locales”, afirman desde la firma.

SHEIN ha escogido, por primera vez, un espacio en un centro comercial en Madrid para abrir su última tienda efímera, y facilitar así a los visitantes las compras navideñas a la vez que se resguardan del frío. Desde la compañía apuntan que “intu Xanadú es uno de los centros comerciales más importantes de Madrid, especialmente para las fechas que se aproximan. Queremos que nuestros usuarios refuercen la conexión con SHEIN. Es la primera vez que llevamos a cabo una apertura temporal en un centro comercial, pero estamos convencidos de que ésta será una manera para poder brindar la mejor experiencia a los usuarios españoles”, añaden desde SHEIN.

SHEIN se ha comprometido con España haciendo que las tendencias y la moda estén al alcance de todos a través de www.shein.com. Tanto la colaboración con las tiktokers Lola y Sofía, como el showroom en colaboración con Klarna y las anteriores ‘pop-up stores’ en Madrid y Barcelona han tenido muy buena acogida. “Seguiremos brindando excelentes experiencias al cliente tanto en nuestras plataformas en línea como en nuestras tiendas temporales”, agregan.

La firma planea seguir abriendo más tiendas efímeras para estrechar lazos con el consumidor. “Esta ‘pop-up store’ nos permite un contacto directo con los clientes que nos ayuda a tener una escucha activa y recoger aprendizajes para seguir trabajando en mejorar nuestro servicio con el fin de satisfacer sus necesidades”, añaden.