Looks con prendas de cuero de colores

¿Cansada de llevar prendas de cuero negras y marrones? Diseñadores como Ferragamo y Max Mara tienen la solución: llevarlas en colores vivos. Sus propuestas abarcan desde los tonos pasteles a los flúor más potentes. Esta tendencia nos encanta porque conseguirás dar un toque de energía a tus días. No tengas miedo y tíñete de color, que la primavera ya está aquí.

Para que te animes a llevar prendas de cuero o de polipiel en tonalidades más vivas, hemos hecho cuatro outfits diferentes en los que te enseñamos a combinarlas en tu día a día. Estamos seguras de que te encantarán, ¿preparada?

Look 1: Vestido + sneakers

Este vestido de Zara de efecto piel (Precio: 59,95 euros) de color melocotón nos tiene completamente enamoradas. De primeras puede parecer muy arreglado, pero te vamos a enseñar como llevarlo para darle un giro más casual.

Dale un aire 'sporty' al estilismo, con unas sneakers de la marca Hoff (Precio: 89 euros).

Opta por este bolso de Mardi & Grass (Precio: 89 euros) que tiene la opción de llevarlo como bandolera y que te irá con todo gracias a su color.

Hazle un guiño a la primavera con los pendientes en forma de hoja de Pizpiretacomplementos (Precio: 31 euros).

Si te vas a poner el vestido durante el día para irte a tomar el aperitivo, no te olvides de las gafas de sol de Mango (Precio: 15,99 euros).

Look 2: Pantalón + stilettos

En esta ocasión la prenda predominante es el pantalón 'jogger' de polipiel en color piedra de Zara (Precio: 25,95 euros).

Esta prenda es una de nuestras favoritas por la gran versatilidad que tiene. Nosotras hemos decidido combinar los pantalones con unos stiletto de animal print de Mango (Precio: 29,99 euros) para ganar unos centímetros de altura.

Para la parte de arriba, escoge una camiseta básica con algún mensaje. La camiseta de C&A (Precio: 24,90 euros) que te proponemos nos encanta.

No podrás olvidarte de la cazadora vaquera (Precio: 210 euros) de Oihana Barrasa para cuando refresque. ¿Habías visto alguna vez una cazadora más original y con más rollo?

Para darle un chute de color al look, hazlo con este bolso de Lilian Urquieta de piel mostaza (Precio: 88 euros).

Si quieres darle ese punto de originalidad que te caracteriza, con los pendientes efecto carey de Bruto Store (Precio: 24 euros) lo conseguirás.

Look 3: Camisa + botines

En cuanto veas la camisa de polipiel azul bebé de Stradivarius (Precio: 19,99 euros), caerás rendida a sus encantos. Su color nos ha conquistado, las mangas con un poquito de volumen también y, sobre todo, que podemos llevarla tanto cerrada a modo de camisa o abierta como una chaqueta.

Póntela con unos pantalones vaqueros tipo 'culotte' de Zara (Precio: 29,95 euros) y con unos botines rojos cowboy de Vienty (89,90 euros) para darle color al outfit.

No nos podemos olvidar de elegir un bolso en el que nos quepa todo, como el de Oliviana Bags (150 euros). Dale un toque tropical al look con los pendientes de piñas de Diecisiete by Sara (Precio: 21 euros).

Si te gustan los anillos pero no quieres recargar el estilismo, el anillo (Precio: 75 euros) que te proponemos de Bea Soldado con forma de serpiente y rubí, es perfecto.

Look 4: Falda rosa + botas cowboy

¿Habéis visto ya la falda de piel rosa (Precio: 179 euros) que tiene Uterqüe? Cuando la veas te quedarás sin palabras (a nosotras ya nos ha pasado). Sus botones dorados delanteros le darán un toque vintage.

Si te ves muy arreglada, póntela con una camisa vaquera de Mango (Precio: 29,99 euros) remangada para darle un rollo desenfadado.

Arriesga y atrévete a darle un chute de vitaminas al look con un bolso amarillo de C&A (Precio: 17,90 euros).

Si queremos seguir dándole color a nuestro estilismo, colócate unos maxi pendientes (Precio: 42 euros) del color de la temporada, el azul, de Le Boh.

Y en los pies, ¿qué nos ponemos? Las botas cowboy de piel (como no podía ser de otra forma) de Systemaction con bordados (Precio: 139,90 euros).

Esperemos que te hayan gustado los looks que te hemos propuesto porque los hemos hecho con mucho cariño.