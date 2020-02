Los looks de estilo 'cowboy' para entretiempo

Llegan los meses más locos del año en los que no sabemos qué ponernos porque tan pronto hace frío como calor. Por eso, una vez más hemos pensado en ti y se nos han ocurrido hacerte unos looks con los que irás a la última. Ojo, no son unos looks cualquiera, son de estilo 'cowboy' que esta temporada ha decidido quedarse entre nosotras para hacernos la vida mucho más fácil y sobre todo, salvaje.

Celine, Paco Rabanne o Alexander Wang ya han defendido sobre la pasarela los estilismos más 'western' y ya hemos podido ver a celebrities como a Rosalía o Alexandra Lapp luciéndolos . Si quieres ser la nueva chica del Bar Coyote, tan solo tendrás que echar un ojo a los outfits que te enseñamos a continuación.

Look 1: Blazer + botín cowboy

Para empezar, si aún no te has hecho con un pantalón slouchy, ya va siendo hora porque además de sentar como un guante, son comodísimos. Nosotras te proponemos estos pantalones de Zara en color verde caqui (Precio: 25,95 euros).

Combínalos con una blazer de Mango (Precio: 39,99 euros) en tonos tostados para darle un punto safari y debajo ponte una camisa blanca, por ejemplo esta de H&M (Precio: 14,99 euros), de estilo masculina que para darle un toque más desenfadado al look, podrás remangártela. Ponle un cinturón con hebilla cowboy de Stradivarius (truco Stilo: la camisa métetela un poquito por dentro para que la hebilla se pueda ver).

Los botines Margot de Bryanstepwise (Precio: 90 euros) en color camel, no pueden encajar mejor con este look. De piel 100% con bordados a mano, el tacón en forma de cono y con la puntera metálica, ¡son lo más! Dale un toque de color al outfit con el bolso rojo de Cuerokas (Precio: 125 euros). Para terminar, haz un guiño a tu infancia con los pendientes de Diecisiete by Sara con la forma de Mickey Mouse (Precio: 24 euros).

Look 2: Blusa romántica + botas cowboy

¿Preparadas para el segundo look? Esta vez cambiamos los pantalones por la falda vaquera que este año vuelve de nuevo. Hemos elegido esta falda midi de Mango (Precio: 29,99 euros) que nos encanta como queda con esta blusa de Stradivarius (Precio: 15,99 euros) que lleva las mangas abullonadas y estampado floral que le darán un toque romántico al estilismo.

Complétalo con unas estas botas altas cowboy Made in Spain que propone Vienty (Precio: 95,20 euros). Elige un bolso diferente que no sea el típico shopper y opta por este bolso de Oliviana Bags (Precio: 110 euros) con estampado animal print con detalles de flecos.

Dale un punto vintage al look con estos originales pendientes de efecto carey de Pizpiretacomplementos (Precio: 33 euros). ¡Ojo! No te olvides de las gafas de sol de Hawkers.

Look 3: Vestido boho + botines cowboy

En este look uno de los protagonistas es el vestido boho. Para esta ocasión, hemos elegido un vestido largo estampado de flores de Springfield de manga corta, ¿lo mejor? la alegría que desprende. Combínalo con una cazadora vaquera cropped en color tostado de C&A (Precio: 27,90 euros).

Las mejores aliadas de este vestido son los botines cowboy de flecos de Layer Boots, que además de ser preciosas, tienen un tacón de siete centímetros, comodísimo. (Precio: 195 euros). El bolso que mejor le va a este look es de Lilian Urquieta (Precio: 68 euros), de color azul y realizado en piel. No te olvides de los pendientes, estos aritos de Bea Soldado no nos pueden gustar más, son de oro de 9 kilates con piedrecitas (Precio: 65 euros).

Vaquera, ya estás listas para conquistar las calles.