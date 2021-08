El look de invitada de otoño perfecto lo tiene SHEIN por 17 euros

No es la primera vez que te hablamos maravillas de SHEIN, la firma online 'low cost' que está tambaleando los cimientos de la 'fast fashion' con diseños actuales, de rabiosa vanguardia y con una calidad y unos precios irresistibles. Vaya, que ya no tendrás que estar echando cuentas para llegar a fin de mes.

Y como sabemos que las bodas de otoño son un clásico, hemos encontrado para ti el conjuntos de top corto más falda en verde botella que podrías ver perfectamente en el Instagram de María Pombo o María Fernández-Rubíes Soler. Se trata de un dos piezas cuyo precio es de 17 euros (sí, las dos piezas) y que potenciará al máximo tu bronceado. No solo eso, la manga larga de su top hará que no pases frío con la bajada de las temperaturas en septiembre.

El fruncido de su falda es ideal para estilizar y afinar la silueta y el corte asimétrico del top dejando ver el hombre es pura sensualidad.

Tendencias imprescindibles

Si hay algo con lo que todos relacionamos la vuelta al cole es con estrenar. Septiembre es el mes de los comienzos y también de familiarizarse con todo lo nuevo. Y, claro, no pueden faltar las tendencias de moda que arrasarán durante este otoño- invierno 2021/2022 y en SHEIN las tienen todas para to​da la familia.

Elegancia british

Un cárdigan de punto grueso, un jersey de cuello alto, una chaqueta de tweed y, por supuesto, los clásicos conjuntos de cuadros, entre otras prendas, llenarán de sofisticación los armarios de este invierno. SHEIN ofrece una amplia gama de prendas para vestir en tonos tierra, verde, marrón, beige con tejidos como la lana, el tweed o la pana con un estilo muy british y similar al de los personajes de las emblemáticas como GossipGirl o Élite.

Estilo deportivo

Retomar la rutina también es volver a hacer deporte pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a mirarnos al espejo y vernos favorecidos. Entre lo nuevo de SHEIN no faltan las sudaderas con capucha, las faldas plisadas, los polos de estilo universitario, las mallas de ciclista, los leggings y, cómo no, los clásicos chandals en colores como el gris, el blanco, el verde, el azul e incluso el rosa.

Moda que no entiende de tallas