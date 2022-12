Para look de fiesta elegante, el del cárdigan con lazo y pantalón campana de Mango que luce Paula Echevarría

Que si lentejuelas, que si terciopelo... ¡pero sobre todo mucha elegancia es lo que esperamos de un look de fiesta! Y nadie como Paula Echevarría para derrochar estilo con un look para Navidad. Después de inspirarnos con los conjuntos que ha diseñado para Primark, la actriz y colaboradora de televisión se ha estrenado un conjunto de Mango que es ideal para las chicas que adoran los trajes pero no quieren usar blazer.

Paula Echevarría ha lucido un conjunto de cárdigan negro con lazo confeccionado con tejido fluido y escote de pico que tiene un precio de 29,99 €. Para darle un toque muy actual, lo combinó con unos leggings negros acampanados que cuestan 25,99 €.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría forma parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.