¿Sin look para la cena de Nochebuena? Le copiamos el vestido de punto rojo a la reina Letizia en Bershka

Encontrar un look para Nochebuena no es nada fácil. Es cierto que para Nochevieja todas pensamos en lentejuelas, brillo, terciopelo, pero todo se complicado cuando se trata de una cena en familia y todo lo llamativo puede resultar demasiado excesivo. Si hace unos días era Lorena Castell quien nos daba una idea con su conjunto de pantalón 'wide leg' y jersey de cuello bebé, ahora ponemos los ojos en el look de la reina Letizia en su último compromiso profesional.

La Reina presidió el acto con motivo del 15º aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA, bajo el lema “15 años Construyendo Sueños” este mismo martes. Para esta ocasión, la reina se enfundó un elegante vestido rojo de punto. Con las temperaturas más bajas, este tipo de vestidos es perfecto para el fríos, además de que no puede ser más favorecedor. Si algo hemos aprendido después de analizar con lupa las propuestas de Saint Laurent, Chanel y Louis Vuitton es que las prendas de punto se llevan en clave maxi, en forma de vestidos de punto y faldas largas.

De Massimo Dutti Studio, ahora mismo el vestido de la reina Letizia no está disponible para la venta en la web. Precisamente por eso nos hemos ido en la búsqueda de una versión similar y justo la hemos encontrado en Bershka. Se trata de un vestido midi rib cuello perkins que tiene un precio de 25,99 €.