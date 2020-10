Llega 'Looop' el nuevo sistema de reciclaje de ropa de H&M

Es una realidad que cada vez la sociedad está más preocupada por el medio ambiente y son muchas las personas que con pequeños gestos diarios intentan cuidarlo.

Las marcas de moda no viven ajenas a este movimiento y además de sacar cada vez más prendas realizadas con materiales reciclados y/o más respetuosos con la naturaleza. Ahora, H&M da un paso más en esta cultura de apoyo al reciclaje y presenta Looop, un sistema que transforma ropa antigua en una nueva en cuestión de horas.

Este nuevo servicio de H&M se abrirá al público el próximo 12 de octubre en una de las tiendas de Drottninggatan en Estocolmo (Suecia). Con la presentación en sociedad de esta nueva máquina, la firma sueca será la primera marca que muestre en uno de sus locales una máquina de reciclaje de ropa.

H&M está muy orgullosa de ofrecer a sus clientes la posibilidad de ver como Looop, esta máquina del tamaño de un contenedor, recicla sus tejidos viejos para convertirlos en algo nuevo.

Esto forma parte del plan mayor que tiene H&M: la ambición de llegar a ser totalmente circulares y positivos para el clima y en el que están trabajando en diversos proyectos para alcanzar este objetivo. Desde la firma de moda sueca lo tienen claro hay que innovar en materiales y procesos a la vez que inspirar a los clientes para que alarguen el uso prendas en uso el mayor tiempo posible.

Con Looop, H&M da un paso más allá. Es una máquina que utiliza una técnica que desarma y convierte las prendas viejas en otras nuevas. Las prendas se limpian, se desmenuzan en fibras y se convierten en hilo nuevo que luego se teje creando nuevos productos. Algunos materiales vírgenes de origen sostenible deben ser añadidos durante el proceso, y por supuesto, se trabaja para que sean los menos posibles. El sistema no utiliza agua ni productos químicos, por lo que tiene un impacto ambiental significativamente menor que cuando se producen prendas desde cero.

Looop ha sido creado por la fundación sin ánimo de lucro H&M Foundation, junto con el socio de investigación HKRITA (The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel) y la hilandera Novetex Textiles, con sede en Hong Kong.

De momento es un servicio que solo estará disponible en Estocolmo y tendrá un precio de 100 coronas para los que son socios de H&M y de 150 para los que no lo son.

Imaginamos que poco a poco esta máquina se irá distribuyendo por diferentes países para que así poco a poco todos colaboremos con esta forma tan sencilla de reciclar nuestra ropa usada.