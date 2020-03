Llega una nueva colección eco de H&M con materiales nunca utilizados antes

Como hemos dicho en más ocasiones, cada vez las marcas de moda están más concienciadas con el medio ambiente y son muchas las campañas y prendas que crean con materiales ecológicos y con origen de proceso sostenible.

En esta ocasión H&M presenta su nueva colección Conscious Exclusive, ya llevan 11, en la que han utilizado materiales innovadores como el tinte de café y 'cuero' de restos de vino.

Este colección sostenible para la primavera verano 2020 es elegante, bohemia y delicada. Estará disponible en tiendas seleccionadas y a través de la web de H&M el próximo 26 de marzo.

Estas nuevas prendas están realizadas con innovadores procesos y materiales de origen sostenible como el CIRCULOSE®, un material natural producido a partir de textiles reciclados y VEGEA™ una innovadora alternativa de cuero vegetal vegana hecha con restos de uva, que conviven con tejidos como la seda orgánica y el poliéster de tafetán reciclados de sobrantes de colecciones anteriores.

Esta colección Conscious Exclusive está inspirada en artistas y creativas de 'Le Train Blue' y la Edad de Oro. En ella se podrán encontrar prendas y accesorios entre los que destacan vestidos de noche de tul y seda en azul y vestidos de día con estampado mosaico

H&M saca esta nueva colección de ropa y complementos sostenible con la idea de la circularidad y con ella quieren manifestar su compromiso con la sostenibilidad y para ello buscan materiales innovadores y que hagan que la prenda dure más. Por ejemplo, han utilizado tintes menos dañinos para el medio ambiente y materiales sostenibles.

Además de los vestidos que hemos comentado, como toda colección esta Conscious Exclusive de H&M tiene sus piezas clave como un vestido de bolas de poliéster reciclado hasta el suelo, un top con volantes de tul, sandalias pala con bolitas o unos vaqueros sin tinte.

Todas la prendas tienen colores nuetros, azules de diferentes tonos y negros. Muchas de ellas parecen reproducciones exactas de los mosaicos romanos que los puedes ver desde bikinis hasta en pañuelos.

La colección no pierde un ápice de tendencia, ya no solo por ser totalmente eco, si no que sus prendas tienen mangas abullonadas, corte peplum, vestidos largos y cortos con volantes.