Levi's y Hello Kitty repiten esta colaboración de lo más cuqui

Los fans de Hello Kitty están de enhorabuena porque la gatita de Sanrio volverá a estar disponible esta temporada para que te la bordes en las camisetas de Levi's. Fue tal el éxito que tuvo esta colaboración el verano de 2019 que ambas marcas repiten y se vuelven a unir.

Este año Sanrio, la compañía creadora de Hello Kitty, cumple 60 años y Levi's se quiere apuntar a la celebración de este aniversario y este otoño vas a poder personalizar algunas de las prendas de la marca de ropa con esta gatita tan famosa y/o algunos de sus amiguitos.

Esta nueva colección se adentra en los archivos de Hello Kitty en busca de una variedad de gráficos personalizables para imprimir tu nombre en las camisetas que están disponibles exclusivamente en Levi's® Print Bar.

Vamos que te compras tu camiseta y te la personalizas en el momento con el personaje de Hello Kitty que quieras y le puedes añadir tu nombre en ese mismo momento en el sitio de que tienen para bordar en las tiendas.

De hecho, es un servicio que está disponible en las tiendas de Madrid de la calle Preciados, 15 y en la calle Fuencarral, 24 y en Barcelona en el Paseo de Gracia, 39.

Te mostramos cuatro modelos diferentes de estas camisetas tan divertidas que van a hacer que tu otoño sea menos gris que otros. Tanto por el color de las prendas como por los diferentes dibujos con los que puedes personalizar las mismas.

Estas camisetas tienen un precio de 20-25 euros, así que no lo pienses más que es una inversión de la que no te arrepentirás y más si eres fan de Hello Kitty.

No solo puedes personalizar camisetas, también un tote bag o sudaderas.