Lefties concede uno de los deseos de toda fashionista: tener su propia e-shop

Quedan días para poder 'hacer clic' en una de las cestas de la compra más deseadas por quienes amamos la moda, más bien por quienes compramos tendencias a precios asequibles. Lefties ha anunciado una de las noticias más deseadas por las fashionistas, en concreto por las chicas de la 'Generación Z' (nacidas entre los años 1995 y el 2010). El 3 de septiembre la firma más joven del gigante Inditex abre su tienda online, ¡Gracias, Amancio!

Es la única empresa del grupo textil que no tiene e-shop propia. Su web, hasta la fecha, solo permite ver las colecciones e incluso dispone de un servicio de reserva de prendas en tiendas físicas. Pero más allá de estas dos funciones, no permite nada que requiera de un proceso de compra. Es decir, el dibujo de la cesta de la compra que tanto nos gusta no aparecerá en lefties.es hasta el próximo jueves día 3 de septiembre.

De momento, tal y como la marca ha anunciado en sus redes sociales, este servicio solo funcionará en dos mercados: el español y el portugués. Una iniciativa que auguramos será todo un éxito si cogemos como referencia las aperturas de sus hermanas mayores. Además, la situación actual (casi) obliga a crear el servicio de venta online en aquellas empresas inexistentes. Todo por seguir manteniéndose.