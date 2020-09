Lefties está de moda: las 'influencers' ya tienen sus looks en casa

Ya te adelantábamos en stilo.es que algo estaba a punto de pasar en la industria del fast fashion. Un hecho que esperábamos con muchas ganas las que amamos la moda y que ya es una realidad: lefties ya tiene web. Era lo que faltaba para que Inditex alcanzara la perfección, que su firma juvenil low cost se estrenara en el mundo virtual. Además, su desembarco ha sido de lo más sonado entre las que más saben de moda.

No han escatimado a la hora de seleccionar a qué influencers enviaban las prendas de la nueva colección. María Pombo, Paula Ordovás, Alexandra Pereira, Natalia Cabezas o Paula Echevarría han elegido sus piezas favoritas para lucirlas en sus perfiles de Instagram. La marca española cambia así de estrategia y tira de personajes del mundo de la moda para promocionar su nueva tienda online. Una decisión a la que no nos tiene acostumbrados ya que Inditex no es dado a invertir ni en publicidad ni en personajes públicos. ¿Supondrá este cambio un giro en el resto de firmas del gigante gallego?

Si estás indecisa y no sabes que prendas elegir, te recopilamos lo que han elegidos ellas a ver si te dan alguna idea. María Pombo se ha hecho con el vestido que promete agotar existencias: una pieza midi, de efecto arrugado, en tono teja con unas mangas que lo convierten en especial. Paula Ordovas, por el contrario, se ha decantado por básicos de fondo de armario: sudaderas, jeans y una falda vaquera.

Paula Echevarría, por su parte, ha caído rendida a sus piezas más naïfs y no ha podido resistirse a la sudadera con la carita de Hello Kitty estampada. Además, la actriz ha elegido básicos como una camiseta blanca, una falda mini vaquera y deportivas blancas.

Alexandra Pereira, fiel a los básicos, se ha decantado por piezas de estética masculina: una camisa a rayas, un jean y unos mocasines. Mientras que Natalia Cabezas, más conocida como Trandy Taste, ha escogido una sudadera con mangas abullonadas y un pantalón baggy camel.