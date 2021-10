De Zara y perfecto para todas las siluetas: Laura Matamoros tiene el vestido negro del otoño y cuesta 22,95 euros

Su embarazo no le impide perderse tanto sus citas profesionales, como influencer, como sus fiestones entre amigos. Laura Matamoros está en su último trimestre de embarazo más guapa que nunca y lo demuestra cada vez que posa ante los flashes. ¿Su última juerga? El supercumpleaños de una de sus mejores amigas instagramers, María F. Rubíes.

Laura no quiso perderse esta reunión tan especial, que tuvo lugar en uno de los espacios de moda de Madrid, . Una fiesta a la que no faltó ningún detalle, y de eso se encargó la protagonista de la noche, María. Catering salado y dulce, tarta, globos, fotomatón, grupo de música en directo y Dj. Una noche redonda a la que había que asistir con tu mejor look.

Para ello, Laura escogió un vestido cómodo pero sofisticado que le permitiera disfrutar debido al estado de gestación en el que se encuentra. Se trata de un diseño midi en negro, asimétrico, con una manga al aire y fruncidos a la altura de la cintura. Lo firma Zara, cuesta 22,99 euros y puedes conseguirlo a través de su tienda online antes de que se agote.

Laura Matamoros tiene el vestido que sienta bien a todas las siluetas

Estamos ante una pieza perfecta para todo tipo de siluetas porque hace tipazo por varios motivos: 1) el color, el negro tiene esa magia de estilizar los cuerpos; 2) los fruncidos a la cintura disimulan las imperfecciones (en caso de que las haya); 3) las asimetrías siempre embellecen ya que desvían la atención de otras partes que puede que quieras esconder; 4) el cuello redondo potencia el tamaño del pecho y 5) el corte midi, al tobillo, provoca ese efecto de parecer más alta.