El sombrero de paja que adora Laura Matamoros cuesta 3,75 euros y es de SHEIN

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar el millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 965.000).

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos 'fashion'. Y es que es innegable que Laura Matamoros se está convirtiendo, pasito a pasito, y gracias a sus elecciones estilísticas en todo un icono de estilo.

De hecho, en más de una ocasión los conjuntos que luce se agota y este verano ha llamado poderosamente la atención que uno de sus accesorios preferidos para protegerse del sol ha sido un bonito y básico sombrero de paja.

Un diseño que ha lucido mucho este verano y que ha dejado ver en sus Stories. ¿La marca? Desconocida, pero hemos buceado entre tus marcas favoritas para dar con el diseño más bonito y económico que aún podrás lucir en lo que queda verano.

Se trata de una pieza de la firma SHEIN disponible en colores beige, caqui y rosa.

