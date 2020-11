Laura Matamoros lleva el mono vaquero superventas de Mango

Los dictados de la moda señalan al mono como una de las prendas tendencia de este otoño. Las que más saben de moda, como Laura Matamoros, ya lo han lucido en sus looks de street style, tanto en versión vaquera como en cuero. Te contamos cuáles son las firmas que están detrás de esta pieza superventas.

El último modelo que ha lucido Laura es en tejido vaquero de algodón, abotonado hasta la cintura, con cuello tipo camisa, costuras al aire, y manga abullonada. Una prenda que firma Mango, que está disponible en todas las tallas (XS-XL) en su e-shop y que cuesta 49,90 euros.

Pero no solo triunfan en el armario influencer los monos denim sino que uno de los modelos que se ha hecho viral en Instagram es de cuero. Es una de las piezas de la nueva colección de la firma de moda, de María Pombo, Name The Brand, y ha enamorado a más de una editora de moda.

La línea se llama Portobello y ha conquistado el corazón de influencers como Laura, María F. Rubíes, Natalia Coll... y un largo etcétera de quienes apoyan a María y aman la moda. Si tú también has experimentado esa sensación de amor que te vaya a pronunciar dos palabras clave: 'lo quiero', entra en la e-shop de Name The Brand.

Se llama mono Jack, cuesta 99,95 euros y está disponible en todas las tallas (XS-L).