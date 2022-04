Laura Escanes arrasa con un traje de chaqueta alquilado (literal)

No para. La influencer y escritora ha comenzado la primavera con un viaje muy especial a Canneseries, el festival de Cannes dedicado a la pequeña pantalla y que ahora celebra su quinta edición. Con una alfombra rosa de lo más original, Laura Escanes hizo acto de presencia con un traje de chaqueta que es pura tendencia y vanguardia.

Además, tenemos que decir que este look de Laura Escanes es alquilado y no es ninguna broma. Para hacer su primera aparición en el festival de Canneseries, Laura Escanes ha contado con la ayuda de BOROW, una web que acoge cientos de firmas de los que puedes tomar prestadas las prendas y luego devolverlas, ¿no es una maravilla? Sí, ya te contestamos nosotras.

Una maravilla, lo sabemos. El traje, que cuenta con una chaqueta cropped que es maravilla del mundo de la moda, es obra de Giuseppe Di Morabito, y si tú también quieres lucirlo no tienes más que entrar en la web de Borow y hacerte con él. Por no hablar de que la firma cuenta con prendas que te ayudarán a lucir un look Bridgerton que dejará sin habla a tus amigas.

El cropped top brilla esta primavera

Con la llegada de la primavera es muy probable que estés pensando en ir de compras para encontrar prendas que sean un poco más alegres que las que hemos estado llevando este invierno. Porque aunque siempre te dices a ti misma que vestirás de manera más colorida aunque haga frío, lo cierto es que tu armario (y también el nuestro) se apodera de colores como el negro, los marrones, verdes y otros tonos más tierra. Por eso, ahora es momento de pensar qué colores más llamativos queremos lucir y en qué prendas.

Este 2022 olvídate de las camisetas básicas porque el 'cropped top' se posiciona como la verdadera prenda estrella que arrasará entre celebrities, influencers y demás iconos de estilo. De hecho, Ester Expósito es una de nuestras famosas que más apuesta por esta prenda, y es que ya la vimos recientemente lucir un diseño negro que es tan ideal para lucirlo de día como para la noche.

Es una de las prendas más versátiles del panorama fashion, pero lo cierto es que brillarás más que nunca con ella si la combinas con unos pantalones de tiro alto. ¿Por qué? Porque de esa manera estilizarás al máximo tu figura. Las faldas también son sus mejores aliadas, pero ten cuidado y elige faldas que sean de corte recto o tubo porque sino el top perderá el efecto deseado.