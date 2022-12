Laura Escanes ha fichado en las rebajas de Women' Secret el top multiposición que mejor queda con pantalones de lentejuelas

Laura Escanes no para de generarnos necesidades. Si hace unos días tuvimos un flechazo con sus pantalones con tachuelas de Mango, ahora nos hemos vuelto a enamorar de los los tops que usa en su último reel de Instagram. Y, ojo, que están rebajados. Si todavía no tienes look para Navidad, que sepas que has llegado en el mejor momento porque tienen descuento tanto en la web cono en las tiendas físicas.

La influencer Laura Escanes enseña en este un los tres tops de Women'secret para los eventos más especiales de estas navidades. Entre sus favoritos se encuentran el top one shoulder, muy en tendencia por su tirante asimétrico doble, el top con escote halter y finalmente el top con tirantes multiposición, todos ellos en negro y canalé.

Todos los tops se pueden combinar de diferentes maneras para conseguir looks más casual o festivos. Desde una blazer, cazadora, pantalones de vestir, jeans o faldas. Eso si, de todos ellos, el más versátil es el multiposición. "Todo un básico de largo 'crop' que se convertirá en una de tus prendas favoritas de la temporada. Además, se trata de un top con tirantes multiposición, por lo que podrás elegir cómo llevarlo: recto hacia el cuello o cruzado. ¡Súper tendencia este año!", explican en la web de la firma.

A la venta por 10,99 €, actualmente está disponible en todas las tallas. Y, ojo, que es la típica prenda que te puedes poner en cualquier momento del año.