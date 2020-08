Los diferentes looks y mascarillas de la triunfadora Lady Gaga en los MTV VMA Awards 2020

Lady Gaga se convirtió la noche del 30 de agosto en la auténtica triunfadora de los MTV VMA Awards celebrados en distintas localizaciones de la ciudad de Nueva York.

La artista triunfó tanto por los cinco galardones que se llevó a su casa: Mejor Artista del Año, la Canción del Año, Mejor Fotografía, Mejor Colaboración y el mejor Tricon, con el que se premiaba lo polifacética que es la artista en su carrera musical, de interpretación, sus actos de filantropía y su influencia en la moda, entre otras cosas. De hecho, Lady Gaga está en boca de todos por sus looks y las diferentes mascarillas que lució con ellos.

Lady Gaga se cambió hasta 8 veces de looks, cada vez que la artista salía ante la cámara lucía un atuendo diferente. Es más, durante el medley que hizo con algunas de las canciones de su último disco 'Chromatica' llevó hasta tres outfits diferentes.

Como decíamos no solo no pasaron desapercibidos los ocho looks diferentes que lució Lady Gaga durante las horas que duró esta gala distinta de los MTV VMAs 2020, todo el mundo ha comentado las diferentes mascarillas que llevó la cantante durante sus apariciones, porque en ningún momento se quitó lo que se ha convertido en nuestro nuevo complemento básico en nuestro día a día.

En ningún momento Lady Gaga se quitó las diferentes mascarillas que lució a lo largo de la noche y es más, acabó su último discurso de la noche mandando un mensaje claro y contundente: "Lleva mascarilla. Es un signo de respeto".

Por supuesto, tanto los atuendos como las mascarillas no pasaron desapercibidos para nadie y todos y cada uno de ellos seguían el estilo más fiel y característico de Lady Gaga. Algo que no podía ser de otra manera ya que una vez más la neoyorquina contó con la ayuda de su colaboradora y estilista Nicola Formichetti.

En caso de que te perdieras esta nueva gala de los MTV VMAs la puedes volver en MTV España a partir de las 23.30 horas del 31 de agosto.