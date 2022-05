El original vestido de novia de Kylie Jenner en la gala MET

Era una de las invitadas más esperadas, con permiso de su madre y de sus hermanas. Kylie Jenner reaparecía en la alfombra roja de la gala MET tras un tiempo alejada de estos grandes eventos y lo ha hecho por la puerta grande. La más pequeña (y más rica) del clan ha puesto un pie en los Oscars de la moda con un original vestido blanco de novia que la ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche.

Kris Jenner, matriarca y mánager de las hermanas Kardashians, era la primera en llegar a la gala MET con un precioso diseño de color amarillo firmado por Valentino. Un diseño con escote asimétrico y de estilo fluido que inmediatamente hacía que nuestros recuerdos fashion se acordasen de otra famosísimo vestido del diseñador italiano. Pero vamos a mostrarte primero el de Kris Jenner para que luego puedas opinar sobre si se parece al que llevó Jennifer Lopez en los Oscars 2003.

Tenemos que decir, antes de mostrar la comparación, que Kris Jenner estaba radiante y extremadamente elegante. Además, lució unas extensiones que le permitían lucir puntas hacia fuera en su melena midi. Pero vayamos al tema que nos ocupa. Este vestido es muy muy muy parecido al que llevó Jennifer Lopez en la gala de los premios Oscar 2003. Y no es de extrañar porque también lo diseñó Valentino.

Gala MET 2022

Sabíamos que la gala MET de este año nos iba a traer muchas sorpresas, pero no esperábamos que Blake Lively fuese una de ellas. Si bien es cierto que estaba claro que iba a ser una de las mejor vestidas, lo que no pensábamos es que su vestido tendría que ser revelado en las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York. Tras llegar a la alfombra roja de la mano de Ryan Reynolds creímos que este era su vestido, pero no.

Un precioso vestido de Atelier Versace que, ¡sorpresa!, guardaba otro diseño en su interior. Sí, porque resulta que las capas que ves se desenrollan y así el vestido se convierte en una pieza completamente diferente.

El dress code de este año de la gala MET es "Gilded Glamour" y está inspirado en la exhibición del Instituto del Traje, 'In America: An Anthology of Fashion'. Se ha pedido a los invitados de este año que "encarnen la grandeza, y quizás la dicotomía, de la Edad Dorada de Nueva York", un período que se extendió desde 1870 hasta 1890. Los 'copresidentes' oficiales de este año son Blake y Ryan, así como Regina King y Lin- Manuel Miranda junto, cómo no, a la reina absoluta, Anna Wintour.