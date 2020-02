Kim Kardashian es la última celebritie en apuntarse a la moda 'Matrix'

Con el boom del cuero en el 2019, año en el que se ha convertido en la alternativa al tejido vaquero, lo hemos aprendido todo de cómo llevar prendas fabricadas con esta materia prima -o efecto piel en su defecto-, destacando por encima de todos los pantalones, pero la cosa no va a quedar aquí.

Casualidad o no, coincidiendo con el regreso de 'Matrix' -con Priyanka Chora en el reparto- más de 20 años después del estreno de la primera de las tres películas de la icónica saga, el cuero promete dar más guerra que nunca a lo largo de los próximos meses, y una de las prendas estrella van a ser los abrigos largos del estilo del que llevaba el inolvidable Neo, el personaje interpretado por Keanu Reeves.

De la misma época de esta cinta de ciencia ficción, finales de los 90 del siglo pasado, es también 'Blade', el otro gran personaje del cine contemporáneo en cuyo inolvidable uniforme total black de cuero destacaba por encima de todo un abrigo largo como el que ha lucido Kim Kardashian durante un viaje exprés que ha hecho a Nueva York.

No es la primera cara conocida que se anima con el que va a ser una de los 'greatest hits' de la moda en este nuevo año porque en las últimas semanas ya se lo hemos visto llevar a mujeres tan estilosas como Hailey Baldwin, Dua Lipa y Kaia Gerber. Incluso dentro del clan Kardashian-Jenner ya se le ha anticipado a Kim su hermana Kendall.

Es un corte de abrigo este que se basta por sí solo para monopolizar el protagonismo dentro de un look, pero a la vez es de lo más versátil, mucho más de lo que puede parecer a priori. La prueba es cómo lo han combinado todos estos nombres citados, también la propia Kim Kardashian. La mayoría lo ha hecho en clave deportiva y urbana, porque es el estilo que reina entre las generaciones jóvenes a las que pertenecen, donde las botas militares, las deportivas y los jeans son el pan nuestro de cada día.

Lo bueno de que lo haya llevado alguien de una generación mayor como es el caso de Kim Kardashian es que nos ha enseñado una fórmula menos informal de lucirlo al haberlo llevado a juego con un pantalón de cuero negro ligeramente acampanado y de talle alto. No ha llegado, eso sí, a seguir los pasos de Bella Hadid a comienzos de este año cuando apostó por un total look en cuero negro, porque ha preferido introducir el marrón tanto en el suéter como en los complementos -bolso y calzado- para crear un look bicolor.