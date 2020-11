Kendall Jenner con total look negro de The Row, la marca de moda de las hermanas Olsen

Kendall Jenner ha sacado a relucir su lado más clásico con su último look. La hermana modelo de Kim Kardashian ha apostado por llevar un total look negro de la marca de moda The Row, firma de las hermanas Olsen, Mary-Kate y Ashley.

La joven que acaba de cumplir 25 años tiene el look perfecto e inspirador para los días de más frío, ya que su look está compuesto por un pantalón de pana, con doble pinza, de cintura alta y con pierna ancha.

Para destacar más su cuerpo con forma de reloj de arena, Kendall Jenner lleva una camisa negra con mangas abullonadas por dentro del pantalón y para ajustar más su cintura no le falta un cinturón de piel negro.

La modelo, que estos días está en Nueva York, remató su look con unos botines con bastante punta y de tacón de piel. Lo completa con un bolso negro tipo baguette con asa corta, un tipo de bolso del que Kendall Jenner ha demostrado en más de una ocasión que forman parte de sus complementos básicos.

En cuanto a su 'beauty look' siguió con al discreción de su atuendo y llevaba un ligero toque de maquillaje y su melena castaña suelta con raya en medio.

Desde luego es un look perfecto para sacar nuestro lado más clásico y discreto en los días más fríos. Un atuendo sencillo que deja claro que la fórmula, menos es más (que pocas veces siguen Kendall Jenner y sus hermanas) siempre triunfa.

No es el único 'outfit' clásico y discreto que ha llevado Kendall Jenner estos días en Nueva York. La modelo se dejó ver junto a su amiga Bella Hadid con otro inspirador atuendo para esta temporada.

Éste estaba compuesto por un pantalón negro cómodo ancho, zapatillas de deporte Nike en los mismos tonos que el resto de prendas que llevaba que eran un jersey fino de cuello en color blanco roto. Por encima, Kendall se ha decantado por llevar un abrigo de corte masculino largo en color tostado. Y sus complementos son un bolso tipo baguette con asa corta y unas gafas de sol con cristales en color tostado.