Kate Middleton y los dos vestidos con los que se corona como la mejor vestida

El desfile 'Trooping The Colour' supuso el inicio de las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino del reinado de la reina Isabel II, el más longevo de un monarca británico. Allí pudimos ver a Kate Middleton con sus tres hijos y el príncipe Guillermo, mientras que Meghan Markle y el príncipe Harry ocuparon un segundo plano dentro de Buckingham Palace.

Un día más tarde, ambas se dejaban ver en la la catedral de Saint Paul de Londres una misa en homenaje a la reina Isabel II y aquí ya veíamos a Meghan Markle y al príncipe Harry en todo su esplendor. La que fuera actriz de la serie 'Suits' se decantaba por un bonito vestido abrigo blanco de marca todavía desconocida. Kate Middleton en este caso optaba por un vestido amarillo limón. Un diseño que pertenece a su firma preferida, Emilia Wickstead, y que aderezó con un tocado del mismo color.

Un fin de fiesta estilístico por todo lo alto

El sábado y el domingo tenían lugar las actividades más divertidas y emocionantes y en estas Kate Middleton sacó la artillería pesada en cuanto a looks. Para asistir al concierto 'Platinum Party at the Palace', celebrado en las inmediaciones del palacio de Buckingham, Kate se decantó por un elegante vestido blanco que te mostraremos en su totalidad a continuación.

Se trata de un vestido cruzado midi confeccionado en bouclé, gasa y encaje fino. Diseñado con un corpiño de manga larga que se ajusta a la cintura y cae sobre una falda midi plisada es de la firma Self-Portrait. Su precio, eso sí, no está al alcance de todos los bolsillos: 400 libras.

Para el fin de fiesta, la cabalgata oficial, Kate Middleton apostó por un diseño quizá un poco más minimalista pero igual de elegante que este. Para saludar a los británicos desde el balcón del palacio de Buckingham junto a toda la familia, la duquesa de Cambridge se enfundó un favorecedor vestido rosa fucsia de Stella McCartney con mangas abullonadas que deja claro su compromiso con la moda inglesa.

El Jubileo de la reina Isabel II ha reunido a toda la familia

Puede parecer obvio, pero las relaciones familiares de la familia real británica se desmoronaron cuando Meghan Markle y el príncipe Harry ofrecieron una explosiva entrevista a Oprah donde no dejaron en muy buen lugar a la monarquía. La que fuera actriz de Hollywood habló de su adaptación a la familia real y sobre la presión mediática a la que se vio sometida, y aseguró que no tuvo ningún tipo de apoyo. Meghan contaba a Oprah que ser miembro de la realeza en Reino Unido era algo casi imposible de "sobrevivir", y confesaba que tuvo pensamientos autodestructivos: "Simplemente ya no quería seguir viviendo... fue un pensamiento constante, real y aterrador... Pensé que eso solventaría todo para todos", explicó.

Unas palabras que dejaron en shock al mundo y que hizo tambalear la imagen de la monarquía británica. Ahora, la reina Isabel II espera que gracias a este viaje se limen asperezas.