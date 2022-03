Kate Middleton nos deja sin palabras con su abrigo azul eléctrico

Era una de las citas más esperadas por los británicos y Kate Middleton no ha decepcionado. Con todos los ojos puestos en ella ante la ausencia de la reina Isabel II, la duquesa de Cambridge ha brillado como nunca con un total look azul eléctrico. La esposa del príncipe Guillermo ha optado por lucir un vestido-abrigo a medida de Catherine Walker, un sombrero de Lock & Co a juego y unos zapatos azules de Rupert Sanderson.

La duquesa completó el look monocromático con un conjunto de joyas de zafiro que había perteneció a la princesa Diana. Un estilismo que puso la nota llamativa a un evento en el que faltaba la reina Isabel II. El motivo de la ausencia de la monarca británica es que prefiere reposar después de haber contraído el coronavirus y ha reducido al máximo su agenda para poder en los próximos meses asistir a las celebraciones planificadas con motivo de su Jubileo.

El príncipe Harry y Meghan Markle siguen sin poner un pie en Inglaterra

Según cuenta la prensa británica, los duques de Sussex quieren viajar a Reino Unido pero ambos están muy preocupados por su seguridad. Hace tiempo que Harry está desafiando legalmente la política del gobierno del Reino Unido al asegurar que no puede pagar la protección personal de la fuerza policial del país cuando viaje de regreso a su tierra natal. El príncipe "no se siente seguro cuando está en el Reino Unido dadas las disposiciones de seguridad que se le aplican", dijo el abogado Shaheed Fatima al Tribunal Superior de Londres.

¿Entonces? Los abogados de Harry aseguraron en una audiencia en la corte que su motivación para la protección policial personal es la seguridad de sus dos hijos. Sin embargo, Robert Palmer, abogado en nombre del gobierno británico, dijo que el desafío legal de Harry "no tiene sentido" ya que aunque el príncipe Harry se ha ofrecido a pagar de su bolsillo a la policía británica "esto es irrelevante porque el equipo de protección personal de la policía no está disponible de forma privada".

Es decir, que si el príncipe Harry y Meghan Markle quieren pisar suelo británico tendrán que pagarse ellos mismos la seguridad, tanto de ambos como de sus hijos, Archie y Lilibet, dado que uno de los motivos principales de su vuelta a Reino Unido es que la reina Isabel II conozca a su nieta.