Kate Hudson empieza el año cambiando de look

Año nuevo, ¿look nuevo? Eso parece ser lo que Kate Hudson ha hecho a la vista de la foto que publicó en sus redes sociales. En ella, la popular actriz aparecía con el pelo teñido de rosa, sí, de rosa pastel, lo que le daba una imagen mucho más juvenil y distinta. Además, lo llevaba suelto y con una trenza a lo largo de su cara pero manteniendo su rubio natural en las raíces.

Estamos acostumbrados a ver a la hija de Goldie Hawn con el mismo color de pelo desde hace años, por eso nos ha llamado la atención este cambio. Pero no es la primera vez que lo hace ya que hay que recordar que en octubre de 2014 también se puso un tono rosado como un guiño a sus amigos y familiares que luchan contra el cáncer de mama.

Sin embargo, Kate Hudson no es la única famosa que se ha visto tentada a teñirse el pelo de este original color. Durante la cuarentena provocada por el coronavirus, vimos cómo muchas celebrities, no sabemos si por aburrimiento o qué, colgaban en redes sociales su nuevo look. Es el caso de la cantante Dua Lipa, que además añadió unos tatuajes postizos de mariposas en su rostro. Todo un experimento.

O de la actriz Jennifer Love Hewitt, que incluía un mensaje explicando por qué: "Esta es la sonrisa de una chica que acaba de hacerse en casa estas mechas rosas porque ¡qué más puedo hacer ahora mismo!

La modelo Maddie Ziegler fue otra de las que se animaron y a la vista del resultado, no le quedó nada mal.

No podía faltar la reina de los cambios de imagen, Kylie Jenner, que posaba así con su hija Stormi estas Navidades demostrando que a ella lo de ir siempre con el mismo pelo no le gusta.

Así que ya sabes, ¿te atreves a seguir los pasos de todas ellas y teñirte tu pelo de rosa?