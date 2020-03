Kaia Gerber cuenta toda la realidad que viven las modelos durante las Semanas de la moda

Aunque puede parecer atractivo, ser modelo de pasarela es duro. Quienes tenemos la suerte de vivir de cerca esta profesión y compartimos fitting con ellas somos conscientes de la realidad que viven el día que desfilan para grandes marcas. Incapacidad para moverse o lucir medio cuerpo desnudo porque las prendas no son de su talla, rozaduras por andar con zapatos inadecuados, marcas en la piel a consecuencia de lucir accesorios imposibles de llevar... Consecuencias negativas que solo conocemos quienes trabajamos en la industria de la moda. Y aunque mucho se ha hablado de lo que pasa entre bambalinas, Kaia Gerber es la última en levantar la voz.

Precisamente de lo que ocurre en backstage y en los desfiles es lo que denuncia Kaia en su perfil de Instagram. Bajo el título de "Hihglihts from the last month", la modelo ha recopilado una serie de fotografías a modo resumen de su vivencia en durante las Semanas de la moda en las que ha desfilado como Milán, Londres o París.

La hija de la supertop Cindy Krawford ha lucido las propuestas para el otoño-invierno 2020-2021 de firmas como Saint Lauren, Valentino, Miu Miu, Alexander McQueen, Givenchy o Chanel. Mucho trabajo concentrado en pocos días que tiene consecuencias negativas que ella misma ha contado a sus seguidores. Protegerse del coronavirus, estar 'muerta de hambre', ampollas y heridas en los pies...

Fotografías que muestran una realidad desconocida para muchos y que Kaia ha querido compartir con el mundo para desmitificar una profesión que no tiene tantos beneficios como cree una gran parte de la sociedad. Ansiedad, depresión, enfermedades alimentarias,estrés... Son muchas las modelos nacionales e internacionales, como Cara Delevigne o Inés Sastre, que en alguna ocasión han destapado su dura realidad.