Juana Acosta demuestra que los pantalones bombachos no son cosa del pasado

Juana Acosta es una de esas actrices que llevamos años y años viendo en televisión y en series. Puede que a muchos no les venga a la cabeza su nombre, pero desde luego tiene un rostro más que reconocible tanto en la pequeña como en la gran pantalla. No hay proyecto que se resista a su belleza y a su interpretación, como tampoco hay director que no estime trabajar con la colombiana.

Sin ir más lejos, Álex de la Iglesia y Gracia Querejeta son dos de los realizadores que han querido contar con ella en el reparto para Perfectos desconocidos y Ola de crímenes y lo cierto es que Juana ha demostrado moverse con gran soltura en los diferentes géneros cinematográficos que existen. Tanto para la comedia como para el drama, Juana sabe encandilar a los espectadores y sumergirlos en la trama de la película.

A una actriz tan polifacética solo le faltaba subirse a las tablas de un teatro para hacer una demostración artística de ballet y lo ha conseguido recientemente con el estreno de su último trabajo, El perdón. Se trata de una obra de teatro muy personal, ya que está basada en su propia biografía y, en concreto, se centra en uno de los acontecimientos más tristes y traumáticos de su vida.

El perdón habla del abandono de una figura esencial como es la paterna, ya que el padre de la actriz fue asesinado cuando ella era solo una adolescente. En ese momento, Juana practicaba una de sus grandes pasiones, el baile, que había practicado durante su infancia y parte de su adolescencia. Con el fin de despedirse de este momento, la bailarina ha elegido unirse a esta obra, que protagoniza junto al bailarín y coreógrafo Chevi Muraday.

Para acudir a la presentación de esta obra tan especial para ella, Juana ha optado por un estilismo que no ha pasado desapercibido en absoluto y que firma Giorgio Armani. Se trata de un conjunto formado por un top de manga larga confeccionado con pedrería de varios colores y un pantalón fluido negro que, lejos de adherirse a su envidiable figura, ha aportado un volumen que bien podríamos asociar a épocas pasadas.

Estamos hablando de unos pantalones bombachos, que ofrecen una caída muy elegante y que se ajustan en los tobillos, para ofrecer toda su amplitud de cintura para abajo. La actriz ha llevado para combinar una pieza sobria y con la que, a la vez, ha hecho un pequeño guiño a la danza (ya que este tipo de pantalones son muy utilizados por las bailarinas para estar cómodas durante los entrenamientos) unas sandalias de tacón en color negro.

Como complementos no han faltado los brillos para acompañar la pedrería de la camisa, gracias a un bolso tipo clutch y unos pendientes de circonitas incrustadas, así como varios anillos a juego que ofrecían la luminosidad necesaria para cualquier noche de invierno. En concreto, se trata de un juego firmado por la casa española Customima y que también han contado con gran protagonismo en el photocall previo a la obra.