Joyas chunky: la tendencia que arrasa en Instagram y Dua Lipa confirma

Por un lado, los charms se han convertido en el must-have de la temporada. Han arrasado entre los principales firmas internacionales (Chanel, Blumarine o Moschino), lo han petado en las más chic (como “And Just Like That”, “The Bold Type”, el reboot de “Gossip Girl o “Emily in Paris”), se han convertido en objeto de culto de celebrities como Dua Lipa, las Hadid o Rosalía y se han posicionado como el perfecto partner-in-crime de los más fashionistas. Por su parte, la resina ha vuelto pisando fuerte directamente desde finales de los 90 y principios de los 2000.

La “Y2K aesthetic” se ha convertido en la reina de la temporada, con un resurgimiento que ha traído de vuelta uno de los materiales del momento: la resina. Se impuso en los 90, alcanzó su máximo éxito en los 2000 y ahora, más de 20 años después, está de nuevo en lo más alto.

De esta manera, el 2022 nos hace mirar a nuestra infancia y adolescencia a través de un material de lo más instagrameable que ya ha seducido a celebrities como Dua Lipa, Georgina Rodríguez, Kyle Jenner, Rosalía o Bella Hadid y a influencers como Chiara Ferragni o Marta Lozano.

Sin duda, dos tendencias que por separado arrasan. Pero, ¿qué pasa cuando las juntas? Joys tiene la respuesta (y es todavía mejor de lo que te imaginas). La firma de joyería española ha juntado dos de las tendencias más fuertes del momento para crear joyas unisex que conquistarían a nuestros ídolos de los 90 (y a las celebs de la Generación Z).

Collares, anillos, pendientes y pulseras que se reconocen a simple vista en Instagram sin necesidad de ser etiquetados. Es prácticamente imposible ser usuario de esta red social y no haber visto nunca las piezas de Joys. Con un diseño ultra depurado pero cargado de pequeños detalles de inspiración naíf, barroca o punk, así son sus joyas. Destinadas a completar tu look y hacerlo único.

¿Lo mejor ? La versatilidad de sus piezas, jugar con diseños diferentes y convertir esta amalgama de joyas en algo realmente original. Siluetas XL, asimetrías o atrevidos sets son algunas de las líneas que destacan en el repertorio de la firma.

Joys cuenta con todos los modelos que están en absoluta tendencia, como los brazaletes chunky o los abalorios de colores, aunque también tienen cabida formas tan inesperadas como figurativas, entre otras, siluetas de corazones, flores o calaveras.