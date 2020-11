Jessica Goicoechea nos invita a pensar en looks de Nochevieja en su última colaboración con Bershka

La unión Jessica Goiocoechea y Bershka se repite. La 'influencer' de éxito internacional ya sacó su primera colección junto a la marca de Inditex el pasado verano, el éxito fue tal, que se vuelven a unir con el lanzamiento de unas prendas que nos hacen pensar sí o sí en la próxima Nochevieja.

Jessica Goicoechea ha hecho su propia selección de prendas de la colección de Bershka para acabar el año con mucho estilo. A esta selección le han puesto el nombre de 'Show Up, Show Out' en la que encontrarás atuendos impresionantes pensados para aquellos momentos en los que te quieras hacer notar.

Está claro que este 2020, siguiendo la tónica general del año, vamos a celebrar unas navidades diferentes pero eso no implica que no te quieras preparar tus mejores looks para esas fechas tan señaladas. Es más, esta Nochevieja te apetecerá arreglarte más que nunca para recibir al nuevo año con una nueva alegría.

En esta selección de prendas encontrarás una gran influencia de las divas de la música de los 90 y principios de los 2000 con un toque de glamour. Las prendas están pensadas para destacar tanto por los colores como por los materiales utilizados: lentejuelas moradas, terciopelo verde, piel sintética azul eléctrico.

Jessica Goicoechea ha elegido prendas en las que se tocan todos los ángulos. Se marcan hombros y cinturas, hay pantalones anchos, además de minifaldas y aberturas para dar un toque sexy a los looks. Los crop tops y las chaquetas tienen un toque muy femenino.

En definitiva 'Show Up Show Out' de Jessica Goicoechea para Bershka está pensada para chicas que quieran celebrar el arte de hacerse notar con prendas que no pasarán desapercibidas en ningún momento. Piezas de la máxima tendencia para despedir el año con un buen portazo con mucho estilo.