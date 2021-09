El jersey con volantes de Amazon que compraría Tamara Falcó

Con la llegada del otoño, necesitamos prendas con las que comenzar a abrigarnos pero que sigan teniendo ese punto divertido del verano en el que hemos optado por estilismos rompedores. Pues bien, nada mejor que echar un vistazo por Amazon Fashion para encontrar el jersey blanco con volantes y manga francesa de la marca Twin Set que te salvará la vuelta a la oficina con mucho estilo.

Un jersey que combinaría a la perfección con uno de los calzados estrella de esta temporada: las botas altas. En el zapatero de Irina Shayk, por ejemplo, podemos encontrar varios tipos, pero sus preferidas son las de efecto segunda piel y con tacón de aguja.

Un calzado que utiliza a menudo, incluso con 'looks working', y que está al alcance de tu pie (y también de tu mano), en la web de Amazon Fashion. Hemos encontrado para ti las botas altas con cierra de cremallera, tacón de 11 centímetros de aguja y que están disponibles en blanco, negro y rojo.

Pero si la prensa siempre sigue el estilo de Irina, también siguen su vida amorosa. Fue a finales de mayo cuando las alarmas se dispararon. El rumor se publicó en la cuenta de Instagram DeuxMoi donde aseguraban que Irina Shayk y Kanye West llevaban una temporada saliendo juntos. A falta de una confirmación por parte de la popular pareja, lo cierto es que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de noticias y fotos sobre ello.

Aunque muchos creen que la pareja formada por Irina Shayk y Kanye West no durará, lo cierto es que si Kanye West con Kim Kardashian e Irina Shayk con Bradley Cooper se posicionaron como dos parejas con mucho estilo, no vemos por qué sería de distinta manera ahora que la modelo rusa y el rapero están juntos (aunque no haya confirmación oficial).

Ambos adoran la ropa casual con tintes deportivos. No solo eso. Los dos saben perfectamente cómo elevar a la categoría de icono cualquier look urbano que coordinan. De hecho, Irina Shayk es la reina del 'street style' de las calles de Nueva York y sus múltiples estilismos acertados así lo confirman.

Los dos extremadamente coquetos y aunque no creemos que los veamos posando juntos en ningún acto público, lo cierto es que causarían auténtico furor con sus 'looks'. No hay que olvidar que ambos dominan las alfombras rojas y las han paseado en solitario o junto a sus parejas.