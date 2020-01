Este es el jersey de Oysho que te va a volver loca

Lo de buscar piezas tendencia en firmas que aparentemente no son de moda, ya es un secreto a voces. Zara Home, Woman's Secret u Oysho son tan solo algunas de las marcas que nos permiten actualizar nuestro guardarropa sin vestir igual que el resto. El último chollo lo hemos encontrado buceando entre la colección de invierno, de Oysho. Se trata de un básico reinventado que desearás tener en tu armario en cuanto lo veas.

Un jersey en gris marengo que potenciará tu look gracias a sus detalles: 1) no es un modelo cualquiera ya que se trata de una pieza cruzada; 2) no necesitarás ponerte debajo ningún camisa especial porque lleva incorporado su propio top con detalle de encaje; y 3) su versatilidad te permitirá combinarlo con todo tipo de prendas: faldas, pantalones, monos e incluso debajo de un vestido de tirantes de corte midi.

Además, si tienes una visita especial en casa y no te apetece arreglarte demasiado puedes combinar este jersey con un pantalón de algodón cómodo y unas deportivas. Un look casual perfecto para una tarde de amigas, café y risas.

Aprovecha porque aunque está agotado en la talla S, de momento está disponible en M y L en la e-shop de Oysho. Un jersey que cuesta 35,99 euros y está fabricado con tejidos reciclados por lo que su impacto medioambiental a la hora de ser confeccionado ha sido menor.