El espectacular escote de Jennifer Lopez en los MTV Movie & TV Awards

Queda nada y menos para que se estrene en Netflix el documental sobre cómo se preparó Jennifer Lopez para la actuación de la Super Bowl junto a Shakira. 'Halftime' mostrará cómo es realmente el entrenamiento, la dedicación y el día a día de la actriz y cantante antes de una cita tan importante como en el show del intermedio de la Super Bowl. Mientras esperamos su estreno, Jennifer Lopez ha recibido un importante premio por parte de la MTV, el de haber sido todo un icono para una generación. ¡Casi nada!

Para la ocasión, Jennifer Lopez sacó la artillería pesada y nos demostró que se puede seguir siendo de lo más sexy a los 52 años. JLo presumió de curvas y de escote con un precioso diseño de Monoto, firma por la que se ya se han decantado famosas como Eva Longoria e Hiba Abouk.

Un discurso especial para un premio icónico

"Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón. Los que fueron verdaderos y los que me mintieron. Quiero agradecer al amor verdadero y quiero agradecer la forma en que me mentí porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer la decepción y el fracaso por enseñarme a ser fuerte", comenzó diciendo.

"También quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacer esto sin vosotros. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. ¡Tú, tú, tú, tú! Tú eres la razón por la que estoy aquí. No podría haber hecho esto sin vosotros", decía señalando a los presentes. Hacia el final de su discurso, Jennifer sorprendió a todos cuando dijo: "Ben y todos en casa, ¡hola! Espérame para cenar, estaré en casa a las 7!". Maravillosa.

Un premio que demuestra que Jennifer Lopez sigue siendo un icono, no solo de una generación, sino de varias. Con el paso de los años, la propia Jennifer ha sabido reinventarse y ahora es una de las mujeres más seguidas en redes sociales y cuenta con su propia firma de cosmética. ¿Quién le iba a decir a la actriz y cantante que algún día llegaría tan lejos?

En cuanto al terrero persona, habrá que esperar para ver si Jennifer y Ben anuncian la fecha de su boda. ¡Deseando estamos!