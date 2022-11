Si Jackie Onassis tuviera que comprar un jersey, se enamoraría de este de Mint&rose

Jackie Onassis fue una de las mujeres más elegantes del mundo. Y, todavía hoy, sigue marcando tendencia. Su forma de llevar las alpargatas en verano, nadie sabía defender un dos piezas como ella y, cómo no, los tocados con los que remataba sus looks, que siempre eran todo un acierto y sigue siendo inspiración para muchas mujeres. Eso sí, hasta los looks más sencillos se han grabado a fuego en nuestra memoria. La socialité era una gran fan de los jerséis de punto con lazada y si hoy echara un vistazo por la cápsula de Stone x mint&rose estamos seguras de que se enamoraría de sus diseños.

Entre las propuestas de la firma, hay un jersey de cashmere que tiene un pañuelo de punto a juego que podría perfectamente haber estado en el armario de Jackie Onassis. A la venta desde 119 €, tanto junto como por separado, estas dos piezas son el tándem perfecto para cualquier look de invierno.

Stone x mint&rose

La cápsula está formada por jerséis, cuellos y bufandas de cashmere hechos en Mongolia, lugar de excelencia en tratamiento y fabricación de esta lana. Jerséis básicos con cuello caja, pico y chimenea en color blanco, negro, gris, tostado, azul cerúleo y malva, a juego con las cuellos ribeteados y bufandas completando la cápsula. Prendas versátiles con las que defender cualquier outfit de la mañana a la noche. Además este otoño la unión entre mint&rose y Stone alumbra cinco pañuelos estampados en 100% en algodón: Ballena, Sunset, Corales, Jelly Fish y Sea Flowers.